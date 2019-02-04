Российские ритейлеры преподнесли фанатам Apple приятный сюрприз. Цены на iPhone
существенно снизились. Флагманская модель iPhone XR подешевела на 8%.
Российские ритейлеры преподнесли фанатам Apple приятный сюрприз. Цены на iPhone
существенно снизились. Флагманская модель iPhone XR подешевела на 8%.
Крупный российские ритейлеры меняют ценники: этим заняты в в
"М.Видео", "Эльдорадо", re:Store, некоторых интернет-магазинах
и в салонах операторов связи. iPhone XR 64 ГБ подешевел с 64-65 тысяч до 60
тысяч рублей.
На сайте компании Apple цена на смартфон осталась
неизменной – 66 тысяч. Объясняется это тем, что глава Apple Тим Кук недавно заявил,
что компания планирует снизить цены на некоторые флагманские модели в
странах, где национальные валюты значительно обесценились по отношению к
доллару. Такое решение компания принимает во второй раз за 12-летнюю историю
гаджета. Причина – информации о первом за 10 лет падении выручки в ключевой для
продаж период праздников.
В ноябре прошлого года японская газета Nikkei со ссылкой на
источник сообщила, что Apple отменяет дополнительное производство смартфонов
iPhone XR из-за слабого спроса. Тогда же была снижена цена на iPhone XR в Японии – операторам связи
были предложены льготные условия.
Кроме того, сообщалось, что из-за низких
продаж новых компания Apple в некоторых регионах вернет на рынок предыдущую
модель смартфона – iPhone X, передает РИА Новости.