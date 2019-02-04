Российские ритейлеры преподнесли фанатам Apple приятный сюрприз. Цены на iPhone существенно снизились. Флагманская модель iPhone XR подешевела на 8%.

Российские ритейлеры преподнесли фанатам Apple приятный сюрприз. Цены на iPhoneсущественно снизились. Флагманская модель iPhone XR подешевела на 8%.Крупный российские ритейлеры меняют ценники: этим заняты в в"М.Видео", "Эльдорадо", re:Store, некоторых интернет-магазинахи в салонах операторов связи. iPhone XR 64 ГБ подешевел с 64-65 тысяч до 60тысяч рублей.На сайте компании Apple цена на смартфон осталасьнеизменной – 66 тысяч. Объясняется это тем, что глава Apple Тим Кук недавно заявил,что компания планирует снизить цены на некоторые флагманские модели встранах, где национальные валюты значительно обесценились по отношению кдоллару. Такое решение компания принимает во второй раз за 12-летнюю историюгаджета. Причина – информации о первом за 10 лет падении выручки в ключевой дляпродаж период праздников.В ноябре прошлого года японская газета Nikkei со ссылкой наисточник сообщила, что Apple отменяет дополнительное производство смартфоновiPhone XR из-за слабого спроса. Тогда же была снижена цена на iPhone XR в Японии – операторам связибыли предложены льготные условия.Кроме того, сообщалось, что из-за низкихпродаж новых компания Apple в некоторых регионах вернет на рынок предыдущуюмодель смартфона – iPhone X, передает РИА Новости.