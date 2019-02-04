Мужчине грозит до 10-ти лет лишения свободы

Мужчине грозит до 10-ти лет лишения свободыВ конце января местные жители в Вязниковском районе вызвали полицию из-за семейного скандала в одном из домов. Участковый приехал по нужному адресу и на месте происшествия нашел пластмассовую коробку и трехлитровую банку с веществом растительного происхождения.Экспертиза показала, что в ёмкостях была марихуана общей массой более 118 грамм.Задержанный мужчина рассказал, что летом прошлого года в поле он заметил несколько кустов дикорастущей конопли, которые высушил и хранил для собственного потребления.Расследование уголовного дела продолжается. В соответствии с санкцией статьи мужчине грозит до 10-ти лет лишения свободы.