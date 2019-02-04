Скоропостижно скончавшийся Кирилл Толмацкий, более известный как рэпер Децл, оставил после себя сотни композиций и десятки музыкальных роликов, авторские права на которые, могут приносить ощутимый доход. 35-летний артист не написал завещание, точнее о его наличии пока не известно, поэтому на наследство смогут претендовать жена звезды, сын и родители.

Скоропостижно скончавшийся Кирилл Толмацкий, более известныйкак рэпер Децл, оставил после себя сотни композиций и десятки музыкальных роликов, авторские права на которые,могут приносить ощутимый доход. 35-летний артист не написал завещание, точнее о его наличии пока не известно, поэтому на наследство смогут претендовать жена звезды, сын и родители.У Кирилла осталась супруга Юлия и сын-подросток Антоний. Такжебольшой вклад в развитие Децла как исполнителя внес его отец – музыкальный продюсерАлександр Толмацкий. Именно благодаря поддержке родителя Толмацкий-младший истал кумиром целого поколения.Продюсер Александр Митрошенков, который хорошо знаком с семействомТолмацких, отметил, что сегодня необходимо подумать, как сохранить память опогибшей звезде. "Тут важная задача для Александра Толмацкого сохранитьнаследие Кирилла, потому что это огромный музыкальный архив, который надосохранить. Кто-то владеет и зарабатывает, это может быть семья. Но помогать ипродюсировать... Сейчас они найдут общий язык. К сожалению, трагедия сблизитсемью Децла", – отметил Митрошенков в студии программы "Прямой эфир" телеканала"Россия 1".По мнению адвоката Олега Аниканова, половина имуществанажитого в браке, если такое имеется, отойдет жене и сыну Децла. Другую же половину им придется делить с родителями артиста.Напомним, Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля послевыступления в Ижевском клубе. В гримерной артисту стало плохо, ему вызвалискорую. Пребывшие медики не смогли спасти звезду. По предварительным данным Децлскончался от остановки сердца.Церемония прощания с Толмацким состоится в среду, 6 февраля.Его похоронят на Пятницком кладбище в Москве.