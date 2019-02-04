Скоропостижно скончавшийся Кирилл Толмацкий, более известный
как рэпер Децл, оставил после себя сотни композиций и десятки музыкальных роликов, авторские права на которые,
могут приносить ощутимый доход. 35-летний артист не написал завещание, точнее о его наличии пока не известно, поэтому на наследство смогут претендовать жена звезды, сын и родители.
Скоропостижно скончавшийся Кирилл Толмацкий, более известный
как рэпер Децл, оставил после себя сотни композиций и десятки музыкальных роликов, авторские права на которые,
могут приносить ощутимый доход. 35-летний артист не написал завещание, точнее о его наличии пока не известно, поэтому на наследство смогут претендовать жена звезды, сын и родители.
У Кирилла осталась супруга Юлия и сын-подросток Антоний. Также
большой вклад в развитие Децла как исполнителя внес его отец – музыкальный продюсер
Александр Толмацкий. Именно благодаря поддержке родителя Толмацкий-младший и
стал кумиром целого поколения.
Продюсер Александр Митрошенков, который хорошо знаком с семейством
Толмацких, отметил, что сегодня необходимо подумать, как сохранить память о
погибшей звезде. "Тут важная задача для Александра Толмацкого сохранить
наследие Кирилла, потому что это огромный музыкальный архив, который надо
сохранить. Кто-то владеет и зарабатывает, это может быть семья. Но помогать и
продюсировать... Сейчас они найдут общий язык. К сожалению, трагедия сблизит
семью Децла", – отметил Митрошенков в студии программы "Прямой эфир" телеканала
"Россия 1".
По мнению адвоката Олега Аниканова, половина имущества
нажитого в браке, если такое имеется, отойдет жене и сыну Децла. Другую же половину им придется делить с родителями артиста.
Напомним, Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля после
выступления в Ижевском клубе. В гримерной артисту стало плохо, ему вызвали
скорую. Пребывшие медики не смогли спасти звезду. По предварительным данным Децл
скончался от остановки сердца.
Церемония прощания с Толмацким состоится в среду, 6 февраля.
Его похоронят на Пятницком кладбище в Москве.