Участница скандального телепроекта Дом-2 Елена Ступунина не так давно заявила, что ей удалось побороть лимфому четвертой степени. Раз в три месяца я буду сдавать кровь, компьютерную томографию делать и УЗИ. Потом раз в полгода, потом в год. Это обычный контроль, – улыбается девушка. Сегодня она живет полной жизни.

Участница скандального телепроекта "Дом-2" Елена Ступунина не так давно заявила, что ей удалось побороть лимфому четвертой степени. "Раз в три месяца я буду сдавать кровь, компьютерную томографию делать и УЗИ. Потом раз в полгода, потом в год. Это обычный контроль", – улыбается девушка. Сегодня она живет полной жизни.На своей странице в социальной сети Instagram Степунина регулярно публикует фотоотчеты о свой насыщенной событиями жизни. Вечеринки, шопинг, воспитание сына – Елена все успевает. Не забывает она и и спорте.Сейчас, например, она активно худеет. "Горижир" – таким хештэгом сопроводила красавица фотографию в социальной сети Instagram, на которой запечатлена после интенсивной тренировки. "Мокренькая кисонька", – так назвала себя Карпунина. И задала своим подписчикам риторический вопрос: "А вы занимаетесь или и так норм?"Народ радуется целеустремленности Елены и ее работе над телом. Но нашлись и тем, что счел демонстрацию потной плоти похабщиной и пошлостью.О том, что в жизни случилась беда, Степунина сегодня старается не вспоминать. "Тем, кто лечится, я хочу сказать одно: никогда не сдавайтесь и верьте! Я не теряла позитив, даже когда было очень плохо, даже когда лечение не помогало. Верьте! 4 стадия – не приговор! – заявила она – Некоторые считают, что в такой ситуации надо ложиться и умирать, а я верила в выздоровление". Она около года боролась с раком, теперь же борется с лишним весом за красоту и стройность. И можно не сомневаться – снова одержит победу! Настойчивости ей не занимать.