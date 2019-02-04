После чего начал шантажировать

После чего начал шантажироватьЖитель Коврова около железной дороги у озера Гидромуть избил мужчину и заставил признаться в распространении наркотиков, снимая это на видео. Затем он начал угрожать, что покажет запись его родителям, но за 25 тысяч рублей «готов промолчать».Потерпевший серьезно воспринял угрозу и согласился на условия шантажиста, однако после инцидента обратился к полицейским.На суде обвиняемый признал свою вину. Ковровский городской суд приговорил его к ограничению свободы сроком на 2 года.