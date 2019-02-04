Мальдивы – лучшее на Земле место для молодоженов. Белоснежные пляжи и сверкающая бирюзовая вода океана, тропические цветы и кокосовые пальмы, невероятной красоты закаты. Все вокруг пропитано любовью и романтикой.

Мальдивы – лучшее на Земле место для молодоженов. Белоснежные пляжи и сверкающая бирюзовая вода океана, тропические цветы и кокосовые пальмы, невероятной красоты закаты. Все вокруг пропитано любовью и романтикой.На Мальдивах дни проходят в компании самого близкого вашему сердцу человека. Здесь вы можете быть уверены в том, что вас не разлучат надоедливые коллеги, родственники, телефонные звонки, социальные сети или футбольные матчи. На крошечном острове только вы двое. Это ваше время – время, когда никто не потревожит вас. Полное уединение. За этим молодожены и летят на Мальдивы – насладиться мигом, предназначенным только для двоих.В Kuramathi Maldives знают, что нужно двум влюбленным. Отель разработал для молодоженов специальный пакет, изюминкой которого является классическая мальдивская свадебная церемония. Фантастический ритуал на берегу океана станет сказочным началом вашей супружеской жизни.В знаменательный день песчаную косу острова Курамати украсят специально для вас. По желанию пары молодоженам могут предоставить традиционный мальдивский саронг. Невесту из салона красоты на свадебном баги доставят прямо к месту церемонии, где уже будут ждать свидетели и жених. Под звуки барабанов молодоженов проведут через цветочную арку к алтарю, где на фоне океана будут произноситься клятвы. По мальдивской традиции свидетелями клятвы влюбленных являются не люди, а вечные природные стихии – вода, земля и воздух."Недавно у нас на острове произошло настоящее чудо. Был жаркий безоблачный день, мы приготовили церемонию, но когда невеста шла по пляжной тропе к алтарю начался дождь. Летний, но довольно крупный дождь, – это редкость для Мальдив. Мы тут же предложили перенести церемонию на другое время, но они отказались. И поверьте, не зря. Через пару минут, когда невеста уже стояла у цветочного алтаря и начала произносить свою клятву, дождь резко прекратился, а на небе появились две необычайно яркие радуги. Это была непередаваемая красота, словно Рай спустился на Землю. Пара, стоявшая передо мной была прекрасна, никогда не встречал двух настолько красивых людей, и сама природа благословила их союз, подарив вид, который на всю жизнь останется не только в их памяти, но и в моей", – рассказал в беседе с "Дни.ру" работник Kuramathi, участвовавший в свадебной церемонии.Конечно, радугу на Мальдивах увидеть удастся далеко не каждому, зато вы гарантированно сможете насладиться закатом. После церемонии молодоженам предложат круиз или ужин на пляже с видом на уходящее за горизонт солнце.На этом сюрпризы для молодоженов не заканчиваются. В Курамати знают, насколько влюбленным важно уединение и подготовили для них нечто особенное - Honeymoon Pool Villa. Эти просторный домик на пляже со спальней, отдельной гостиной и кухней. В спальне установлена соблазнительная кровать размера "king-size", а в гостиной зоне – уютный диван, большой телевизор с плоским экраном, DVD-плеер и кофемашина эспрессо.В задней части виллы – ванная комната под открытым небом с большим потолочный душем, а также ванна для двоих. Изюминкой этого кусочка рая для молодоженов является собственный закрытый двор с 10-метровым бассейном.При желании весь медовый месяц можно провести наслаждаясь природой Мальдив и друг другом. Делая перерывы лишь на еду в одном из 12 ресторанов острова. Подробнее об отеле Kuramathi Maldives можно узнать из материала "Дни.ру" – .