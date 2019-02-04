12 тысяч зрителей собрала певица в петербургском Ледовом дворце. Даже несмотря на довольно дорогие билеты, свободных мест в зале не было. Подобным успехом у публики сегодня мало кто может похвастаться. Корреспондент Дни.Ру побывал на шоу SuperStar.

12 тысяч зрителей собрала певица в петербургском Ледовом дворце. Даже несмотря на довольно дорогие билеты, свободных мест в зале не было. Подобным успехом у публики сегодня мало кто может похвастаться. Корреспондент "Дни.Ру" побывал на шоу SuperStar.С момента трех аншлаговых концертов в Москве прошло менее двух недель. Но Лобода успела адаптировать программу к стадиону. Шоу приобрело размах и полновесно задышало, в нем появился воздух, исчезло ощущение тесноты. Больше света, больше звука, больше видеоэкранов – наконец-то удалось в полной мере явить все технические "фишки", которые придумала команда артистки.Трансформирующуюся и поднимающуюся на разные уровни сцену, как в "Крокусе", устроить в других городах большого тура Лободы вряд ли возможно. Но вот тревалаторы, на которых работают артистка и ее балет и которые добавляют постановке динамизма, были и в Северной столице.Летающая машина, вращающаяся в разных плоскостях ударная установка – Петербург хотя и видел все это на многочисленных гуляющих по сети видео от зрителей столичных концертов, но все равно ахнул. И долго не отпускал Светлану со сцены, скандируя: "Лобода, Лобода, Лобода!""Мне говорили, что в Санкт-Петербургу тяжелая публика, – кричала в микрофон счастливая артистка, – ни **** (ничего – Прим. ред) она не не тяжелая!" И, конечно, спела после этого "на бис".Сделала Светлана со сцены и важное заявление о грядущих переменах: "Ровно после этого концерта мы на три месяца садимся в студию и работаем над новым материалом. Надеемся, что сможем снова вас удивить".Но это вовсе не значит, что на квартал самая популярная артистка страны оставит сцену. Уже 5 марта она отправится на гастроли по Северной Америке – Торонто, Нью-Йорк, Чикаго, Майами. В тур-листе значится и Европа – Лондон, Прага, Милан, Вена. Лобода точно сможет удивить Старый и Новый свет, ведь показывает шоу, не уступающую по размаху и дороговизне программам западных поп-див, уровня Милен Фармер и Кайли Миноуг.В Москве на концертах Лободы побывали многие артисты артисты первого эшелона – Пугачева, Галкин, Повалий, Басков, Цой. Многим кажется невероятным тот качественный скачок, который совершила Светлана за последние годы, став самой известной, самой востребованной и самой дорогой молодой певицей страны. Звездные гости, как, например, актер Вячеслав Манучаров, были и на концерте в Петербурге. Пропустить такое шоу было бы непростительно!Два часа драйва, бешеной энергии, качественной музыки – Лобода очаровала Петербург. Для нее, кстати, это стало традицией, ведь в декабре 2017-го здесь, в том же Ледовом, она представляла "Космическое шоу". Тогда не все прошло гладко – из-за проблем с аппаратурой концерт сильно задержали. В новой программе уже были учтены все ошибки. И теперь питерское выступление можно будет считать эталонной – словно в главной палате мир и весов. И уже с ним сравнивать все последующие шоу.