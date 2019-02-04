Тренер почтила память российского фигуриста Сергея Гринькова. Пост появился на странице Татьяна Тарасовой в Instagram в понедельник.

Тренерпочтила память российского фигуриста Сергея Гринькова. Пост появился на странице Татьяна Тарасовой в Instagram в понедельник.Звезда напомнила, что 4 февраля родился Сергей Гриньков – двукратный олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта в России. назвала его одним из своих самых выдающихся учеников, чей талант невозможно забыть."В этот день родился СережаГриньков. Светлый, чистый, прекрасный человек. Двукратный олимпийский чемпион.Он ушел от нас так давно, но забыть его, их с Катей катание невозможно. Любим,помним...", – написала тренер.Пользователи Сети согласились с . По их мнению, Сергей Гриньков и Екатерина Гордеева были самой яркой парой в отечественном фигурном катании. "Моя самая любимая пара", "В детстве это была моя самая любимая пара. И никто не занял их место. На Катю всегда смотрю с восхищением и детским трепетом", "Светлая память Сергею", "Невозможно забыть! До сих пор перед глазами их выступление на Олимпиаде под Лунную сонату!", "До сих пор пересматриваю их шедевры... Тонкие и трепетные номера, технически совершенные", – делились своими мыслями подписчики.Напомним, в 1988 году Сергей и Екатерина завоевали золото на зимних Олимпийских играх в Калгари в Канаде. Спустя шесть лет пара вновь заняла первое место на соревнованиях в Лиллехаммере в Норвегии, передает .20 ноября 1995 года во время тренировки в американском городе Лейк-Плэсида спортсмену стало плохо. Он потерял сознание и позже скончался. Прибывшие на место медики не смогли спасти фигуриста. Причиной смерти был назван обширный инфаркт. Сергея Гринькова похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.