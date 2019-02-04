Задорный рыжебородый мальчишка, каким привыкла видеть принца Гарри британская публика, бесследно исчез. Вместо этого подданные Ее Величества видят напряженного и зачастую хмурого мужчину. Изменения, произошедшие с герцогом Сассекским, объяснили эксперты по языку тела.

"Задорный рыжебородый мальчишка", каким привыклавидеть принца Гарри британская публика, бесследно исчез. Вместо этого подданныеЕе Величества видят напряженного и зачастую хмурого мужчину. Изменения,произошедшие с герцогом Сассекским, объяснили эксперты по языку тела.Раньше принц Гарри, появляясь на людях, сиял беззаботнойулыбкой. Однако после того, как герцог Сассекский женился и остепенился, егоповедение изменилось. Особенно это заметно в последнее время, когда его супругаМеган Маркл ждет ребенка.Такие изменения характерны для всех будущих отцов. Язык телачетко свидетельствует о том, что он испытывает чувство тревоги. Ярчевсего это видно, когда он находится рядом с Меган Маркл – его выдают сжатые рукии нахмуренные брови, поясняет эксперт по языку тела Джуди Джеймс."У Гарри исчезло по-мальчишески задорное выражениелица, он стал выглядеть более зрелым и серьезным. Это связано с изменением егостатуса – он стал мужем и готовится стать отцом", – приводит слова специалиста издание Cosmopolitan.выказывает, кроме тревоги, и желание защититьсвою супругу – при том, что поводов суетиться вокруг нее Меган пока на публикене давала. По словам эксперта, язык тела герцога Сассекского свидетельствует отом, что он взял на себя функции "телохранителя" Меган.Если принять во внимание активную общественную жизнь,которую ведут и Меган Маркл, то желание герцога Сассекскогооградить супругу от возможных неприятностей вполне объяснимо. А сама беременнаясупруга принца Гарри тем временем светится неприкрытой радостью и гордостью,отмечает издание.