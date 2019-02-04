Задорный рыжебородый мальчишка, каким привыкла
видеть принца Гарри британская публика, бесследно исчез. Вместо этого подданные
Ее Величества видят напряженного и зачастую хмурого мужчину. Изменения,
произошедшие с герцогом Сассекским, объяснили эксперты по языку тела.
"Задорный рыжебородый мальчишка", каким привыкла
видеть принца Гарри британская публика, бесследно исчез. Вместо этого подданные
Ее Величества видят напряженного и зачастую хмурого мужчину. Изменения,
произошедшие с герцогом Сассекским, объяснили эксперты по языку тела.
Раньше принц Гарри, появляясь на людях, сиял беззаботной
улыбкой. Однако после того, как герцог Сассекский женился и остепенился, его
поведение изменилось. Особенно это заметно в последнее время, когда его супруга
Меган Маркл ждет ребенка.
Такие изменения характерны для всех будущих отцов. Язык тела
четко свидетельствует о том, что он испытывает чувство тревоги. Ярче
всего это видно, когда он находится рядом с Меган Маркл – его выдают сжатые руки
и нахмуренные брови, поясняет эксперт по языку тела Джуди Джеймс.
"У Гарри исчезло по-мальчишески задорное выражение
лица, он стал выглядеть более зрелым и серьезным. Это связано с изменением его
статуса – он стал мужем и готовится стать отцом", – приводит слова специалиста издание Cosmopolitan.
выказывает, кроме тревоги, и желание защитить
свою супругу – при том, что поводов суетиться вокруг нее Меган пока на публике
не давала. По словам эксперта, язык тела герцога Сассекского свидетельствует о
том, что он взял на себя функции "телохранителя" Меган.
Если принять во внимание активную общественную жизнь,
которую ведут и Меган Маркл, то желание герцога Сассекского
оградить супругу от возможных неприятностей вполне объяснимо. А сама беременная
супруга принца Гарри тем временем светится неприкрытой радостью и гордостью,
отмечает издание.