Его подозревают в совершении кражи более 400 литров топлива

Его подозревают в совершении кражи более 400 литров топливаВ середине января этого года в полицию в Петушинском районе обратился руководитель одного из местных предприятий. Мужчина рассказал, у них пропала топливная карта, дающая право сотрудникам бесплатно заправлять автомобили организации. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Уже на следующий день правоохранители задержали подозреваемого - 28-летнего безработного мужчину.Мужчина во всем признался и пояснил, что в конце прошлого года украл у родственника топливную карту, с помощью которой заправлял чужие машины, заработав на этом около 10 тысяч рублей.Злоумышленник не менее 8 раз заправлял автомобили незнакомых ему людей за счёт предприятия. При этом водители расплачивались наличными по сниженной стоимости.Мужчину подозревают в совершении кражи более 400 литров топлива на общую сумму около 16,5 тысяч рублей.Расследование уголовного дела продолжается.