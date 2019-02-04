По месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли неизвестное вещество. Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством - героином, массой более 300 граммов...

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное совместно с коллегами из отдела по ЮАО УФСБ России по г. Москве и Московской области был задержан ранее судимый 42-летний житель столицы, подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств.В ходе обследования места жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли неизвестное вещество. Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством - героином, массой более 300 граммов.Следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22