Машина находилась после обслуживания на территории автомойки с ключом в замке зажигания, чем и воспользовался злоумышленник...

Сотрудники Отдельной роты ППСП в районе Текстильщики задержали 27-летнего приезжего по подозрению в угоне автомобиля.В дежурную часть ОМВД России по району Текстильщики с заявлением об угоне автомобиля обратился сотрудник каршеринговой фирмы, который пояснил, что неизвестный угнал иномарку, принадлежащую компании. Установлено, что машина находилась после обслуживания на территории автомойки на Люблинской улице с ключом в замке зажигания, чем и воспользовался злоумышленник. Он завел иномарку и скрылся в неизвестном направлении. Спустя некоторое время диспетчер каршеринговой фирмы дистанционно заблокировал автомобиль. Ущерб составил около 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в указанном автомобиле около общежития на Грайвороновской улице. Им оказался 27-летний приезжий, проживающий в данном общежитии. В ходе осмотра иномарки было установлено, что механизм зажигания поврежден в результате попытки злоумышленником завести автомобиль после блокировки. В настоящий момент похищенная иномарка возвращена фирме.По данному факту дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56