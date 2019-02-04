Глава Немецкого научно-исследовательского онкологического
центра Михаэль Бауманн рассказал, что нужно делать людям, чтобы избежать
возникновения и развития онкологического заболевания. По мнению специалиста, курение является одной из главных причин опухоли.
Глава Немецкого научно-исследовательского онкологического
центра Михаэль Бауманн рассказал, что нужно делать людям, чтобы избежать
возникновения и развития онкологического заболевания. По мнению специалиста, курение является одной из главных причин опухоли.
Специалист утверждает, что около 30% всех видов рака связаны с пагубной привычкой. Немецкий ученый уверен, что человек
сможет уберечься от возникновения злокачественной опухоли, если будет правильно
питаться и вести активный образ жизни, пишет телеканал "".
"При разумном питании и достаточном движении вы можете
противодействовать развитию рака. Около 30% всех видов рака связаны с курением",
– цитирует исследователя "".
Ранее специалисты из Университета Калифорнии выяснили, что
раковые клетки содержат белок, который делает их невидимыми для
иммунной системы и позволяет им свободно распространяться по организму человека, передает . Ученые разработали соединение, которое может блокировать
производство этих белков. Авторы исследования уверены, что созданный ими подход будет эффективным при лечении рака печени, легких, толстой кишки и лимфомы, сообщает .
Напомним, 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Цель этой памятной даты – повысить уровень осведомленности людей об онкологии как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации, а также привлечь внимание к предотвращению, выявлению и лечению злокачественной опухоли.