Украинские эксперты продолжают веселить своими
заявлениями о проблемах Крымского моста. Складывается впечатление, что у Незалежной
больше нет других проблем, кроме как техническое состояние не принадлежащего ей
сооружения.
Украинские "эксперты" продолжают веселить своими
заявлениями о проблемах Крымского моста. Складывается впечатление, что у Незалежной
больше нет других проблем, кроме как техническое состояние не принадлежащего ей
сооружения.
На этот раз очередной знаток строительства мостов заявил,
что переправа через Керченский пролив построена с нарушениями. Якобы строительство до сих пор
сопровождается постоянными проблемами для проектировщиков, а вместе с тем и для
российского бюджета.
Издание "Обозреватель" опубликовало документы и
фото, которые якобы пересылались крымскими
властями в адрес Федерального агентства железнодорожного транспорта. В них говорится
о проблемах оползней на участке единственной автодороги, ведущей к Крымскому
мосту со стороны Керчи.
К письму приложены фотографии, но проверить их достоверность
невозможно. Не исключено, что они сделаны вовсе не в Крыму или сфальсифицированы
с помощью фотошопа. На фото изображена автомобильная дорога, по бокам которой
видны оползни. Никакого намека, на то, что где-то рядом стоит , не
наблюдается.
Украинские журналисты быстро нашли "эксперта",
который согласился прокомментировать сомнительные документы и фотографии. Горный
инженер-гидрогеолог Юрий Медовар стразу же нашел причину фейковых оползней –
оказывается все происходит из-за того, что никто не проводил должных
исследований перед строительством .
"Та сторона моста, которая идет на полуостров,
насколько я помню – это оползневой склон, и он должен ползти, потому что на нем
сосредоточили большие нагрузки. Если он уползет, то за ним поползет и дорога",
– говорит "ученый", употребляя оборот "насколько я помню".
Еще этот так называемый эксперт с плохой памятью утверждает,
что место для строительства выбрано неудачно с точки зрения
геологии. И теперь, мост не только сползает в воду, но и якобы мешает проходу судов
по Керченскому проливу.
"Поток воды из Азовского моря выносит песок и ил,
который не может полностью пройти мимо опор моста. Создается эффект расчески.
Поток стремится обогнуть мост и ил заносится в акваторию Керченской бухты,
которая начинает активно мелеть", – рассказал знаток морских течений Юрий
Медовар.
Удивительно, но разного рода псевдоученые и эксперты вот уже
несколько месяцев твердят о фатальных проблемах , который, по их
словам, вот-вот разрушится. В конце 2018 года таким злопыхателям пришлось
отвечать главе комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрию
Гемпелю. Тогда он пригласил авторов мифов о переправе проехать по "проседающему"
и самим убедиться, насколько он крепок.
Мост тем временем продолжает стоять. По нему уже проехали миллионы
автомобилей. Летом он пользовался
огромной популярностью у россиян, которые выбрали для отдыха Крым. Железнодорожную часть переправы планируют
открыть в 2019 году.