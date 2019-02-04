Украинские эксперты продолжают веселить своими заявлениями о проблемах Крымского моста. Складывается впечатление, что у Незалежной больше нет других проблем, кроме как техническое состояние не принадлежащего ей сооружения.

Украинские "эксперты" продолжают веселить своимизаявлениями о проблемах Крымского моста. Складывается впечатление, что у Незалежнойбольше нет других проблем, кроме как техническое состояние не принадлежащего ейсооружения.На этот раз очередной знаток строительства мостов заявил,что переправа через Керченский пролив построена с нарушениями. Якобы строительство до сих порсопровождается постоянными проблемами для проектировщиков, а вместе с тем и дляроссийского бюджета.Издание "Обозреватель" опубликовало документы ифото, которые якобы пересылались крымскимивластями в адрес Федерального агентства железнодорожного транспорта. В них говоритсяо проблемах оползней на участке единственной автодороги, ведущей к Крымскомумосту со стороны Керчи.К письму приложены фотографии, но проверить их достоверностьневозможно. Не исключено, что они сделаны вовсе не в Крыму или сфальсифицированыс помощью фотошопа. На фото изображена автомобильная дорога, по бокам которойвидны оползни. Никакого намека, на то, что где-то рядом стоит , ненаблюдается.Украинские журналисты быстро нашли "эксперта",который согласился прокомментировать сомнительные документы и фотографии. Горныйинженер-гидрогеолог Юрий Медовар стразу же нашел причину фейковых оползней –оказывается все происходит из-за того, что никто не проводил должныхисследований перед строительством ."Та сторона моста, которая идет на полуостров,насколько я помню – это оползневой склон, и он должен ползти, потому что на немсосредоточили большие нагрузки. Если он уползет, то за ним поползет и дорога",– говорит "ученый", употребляя оборот "насколько я помню".Еще этот так называемый эксперт с плохой памятью утверждает,что место для строительства выбрано неудачно с точки зрениягеологии. И теперь, мост не только сползает в воду, но и якобы мешает проходу судовпо Керченскому проливу."Поток воды из Азовского моря выносит песок и ил,который не может полностью пройти мимо опор моста. Создается эффект расчески.Поток стремится обогнуть мост и ил заносится в акваторию Керченской бухты,которая начинает активно мелеть", – рассказал знаток морских течений ЮрийМедовар.Удивительно, но разного рода псевдоученые и эксперты вот уженесколько месяцев твердят о фатальных проблемах , который, по ихсловам, вот-вот разрушится. В конце 2018 года таким злопыхателям пришлосьотвечать главе комитета крымского парламента по межнациональным отношениям ЮриюГемпелю. Тогда он пригласил авторов мифов о переправе проехать по "проседающему"и самим убедиться, насколько он крепок.Мост тем временем продолжает стоять. По нему уже проехали миллионыавтомобилей. Летом он пользовалсяогромной популярностью у россиян, которые выбрали для отдыха Крым. Железнодорожную часть переправы планируютоткрыть в 2019 году.