Наташа Королева обнародовала видеообращение к своим подписчикам. Она призналась, что мечтает о внуках, и бросила клич о помощи в поисках девочки.

Наташа Королева обнародовала видеообращение к своим подписчикам. Она призналась, что мечтает о внуках, и бросила клич о помощи в поисках девочки.Видео с призывом опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Год Собаки прощается с нами по китайскому календарю, и приходит год Свинки. Познакомьтесь. это наш Ежик. Это мужчина в самом расцвете сил. Ему четыре года. И мы очень хотим внуков, друзья!" – призналась со смешком Наташа Королева."У кого есть девочка, красивая, ласковая, потому что у нашего Ежика прекрасный характер, он даже фактически не гавкает, это собака-улыбака... Короче, нам нужна девочка, хотим внуков! Друзья, пишите мне на почту!" – призвала подписчиков певица.Свой пост она сопроводила дублирующей записью, видимо, для тех, у кого нет возможности посмотреть видео: "Внимание друзья!!! Ищем подружку для нашего Ежика (померанский шпиц, не развязан , желает сильно ) для серьезных отношений!!! Из Москвы или ближнего Подмосковья!!! Если у вас на примете есть добрая, ласковая , кокетливая ,шустрая без вредных привычек Чика, жду информацию на почту!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к подписчикам артистка.Поклонники пришли в восторг от питомца и от нее самой. "Наташенька, какая же Вы хорошенькая! очень люблю Вас! Будьте здоровы и счастливы!", "Покажите внуков потом", "Как трогательно зазываете😅😅чика обязательно объявится", "Какой хорошенький😍🤗 Надеюсь, скоро найдется хорошая подружка для него!", "Классная ты Наташа! Настоящая!!!! Добрая! Красивая! Обожаю тебя!", "Наташенька, какой лапатулька у вас)))", "Наташа, отличная сваха!" – прокомментировали публикацию пользователи Сети.