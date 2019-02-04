В настоящее время движение по Липецкой улице в сторону области восстановлено в полном объеме, в сторону центра – частично...

Как сообщалось ранее, в связи с прорывом трубопровода в районе дома 19 на Липецкой улице с 12.40 было перекрыто движение по вышеуказанной улице, от въезда с трассы «М-4 Дон» в сторону Липецкой улицы и от въезда с внутренней стороны МКАД в сторону данной улицы.В настоящее время движение по Липецкой улице в сторону области восстановлено в полном объеме, в сторону центра – частично (по двум полосам движения).Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81