О конфликте в семье Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца поговаривают уже давно. Но до сегодняшнего дня подробности скандала известны не были.

О конфликте в семье Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца поговариваютуже давно. Но до сегодняшнего дня подробности скандала известны не были.Оказывается, Шац уже много лет изменяет жене и обнаглелнастолько, что не скрывает своих адюльтеров. Развязное поведение мужа сказалось на здоровьеЛазаревой, телеведущая буквально доведена до неадекватного состояния.Сейчас Татьяна находится в Испании вместе с дочерью,поговаривают, что на чужбине она проживает не по своей воле – Михаил отослал надоевшую благоверную подальше от Москвы, чтобы не мешала проводить вечера в компании20-летних девиц."Шац не дает Танеработать, ограничил в финансах, высылает ей всего лишь 1500 евро в месяц. Онотрезал ее от подруг, говорит, что она психически больна, навязал ей чувствовины. Вот кто настоящая причина ее бед – сексоголик и психопат Михаил Шац,отправивший родную жену в испанскую ссылку", – пишет Telegram-канал "Небожена" со ссылкой на друзей пары.Напомним, Татьяна и Михаил уже два года не живут вместе – покрайней мере, так сообщала в конце июля пресса. Лазарева рассказала, что онавместе с 11-летней дочерью Тоней переехала в Испанию, а Михаил продолжает житьи работать в Москве.Телеведущая называет мужа самым близким человеком -несмотря на то, что живут они порознь. Татьяна рассказывала, что они придумалиинтересный план: когда она найдет работу в российской столице, в Европупереедет Михаил – присматривать за дочерью.