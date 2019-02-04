О конфликте в семье Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца поговаривают
уже давно. Но до сегодняшнего дня подробности скандала известны не были.
О конфликте в семье Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца поговаривают
уже давно. Но до сегодняшнего дня подробности скандала известны не были.
Оказывается, Шац уже много лет изменяет жене и обнаглел
настолько, что не скрывает своих адюльтеров. Развязное поведение мужа сказалось на здоровье
Лазаревой, телеведущая буквально доведена до неадекватного состояния.
Сейчас Татьяна находится в Испании вместе с дочерью,
поговаривают, что на чужбине она проживает не по своей воле – Михаил отослал надоевшую благоверную подальше от Москвы, чтобы не мешала проводить вечера в компании
20-летних девиц.
"Шац не дает Тане
работать, ограничил в финансах, высылает ей всего лишь 1500 евро в месяц. Он
отрезал ее от подруг, говорит, что она психически больна, навязал ей чувство
вины. Вот кто настоящая причина ее бед – сексоголик и психопат Михаил Шац,
отправивший родную жену в испанскую ссылку", – пишет Telegram-канал "Небожена" со ссылкой на друзей пары.
Напомним, Татьяна и Михаил уже два года не живут вместе – по
крайней мере, так сообщала в конце июля пресса. Лазарева рассказала, что она
вместе с 11-летней дочерью Тоней переехала в Испанию, а Михаил продолжает жить
и работать в Москве.
Телеведущая называет мужа самым близким человеком -
несмотря на то, что живут они порознь. Татьяна рассказывала, что они придумали
интересный план: когда она найдет работу в российской столице, в Европу
переедет Михаил – присматривать за дочерью.