В результате проверки организации полицейские выявили нарушения лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности...

«Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве выявили аптеку, осуществляющую свою деятельность с нарушениями действующего законодательства», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате проверки организации, расположенной на Чертановской улице, полицейские выявили нарушения лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности, связанной с реализацией лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету и отпуску по специальным рецептурным бланкам.По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».Результаты административного расследования будут направлены в Арбитражный суд г. Москвы для принятия решения.УНК ГУ МВД России по г. Москве