В результате проверки организации полицейские выявили нарушения лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности...
«Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве выявили аптеку, осуществляющую свою деятельность с нарушениями действующего законодательства», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В результате проверки организации, расположенной на Чертановской улице, полицейские выявили нарушения лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности, связанной с реализацией лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету и отпуску по специальным рецептурным бланкам.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».
Результаты административного расследования будут направлены в Арбитражный суд г. Москвы для принятия решения.
УНК ГУ МВД России по г. Москве