Евгений Плющенко начинает любить Алексея Ягудина. Лестные комментарии последнего на Первом канале заставили спортсмена забыть о давней вражде, он готов помириться.

Евгений Плющенко начинает любить Алексея Ягудина. Лестныекомментарии последнего на Первом канале заставили спортсмена забыть о давнейвражде, он готов помириться.Алексей Ягудин недавно начал комментировать соревнования пофигурному катанию на Первом канале. Во время своих эфиров олимпийский чемпионне раз положительно отзывался о Евгении Плющенко."Я даже стал иногда любить Алексея Ягудина. Слышу егокомментарии, как он лестно обо мне отзывается, поэтому я тоже Лешу начинаю "полюбливать".Конечно, в качестве комментатора, а не в плане "мужской дружбы", -заявил изданию "Р-Спорт".36-летний фигурист согласен, что давним соперникам уже порапомириться и пожать друг другу руки. Тем более, что, по слолвам Плющенко, не онначал этот конфликт.Скандал в российском мужском фигурном катании между Ягудиными Плющенко разразился в конце 1990-х годов. Тогда Алексей сменил тренера – ушелот Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой. Еще более обострились отношения междуколлегами на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити – после того, как Ягудинзанял первое место, а стал лишь четвертым.В ноябре прошлого года произошла новая заочная стычкаспортсменов. Плющенко публично высмеял Ягудина за то, что тот выступил накорпоративном вечере на территории спортивного комплекса, где занимается егоакадемия. По словам Евгения, Алексей настолько любит деньги, что готов забыть очести и достоинстве. Оппонент, в свою очередь, заметил, что всегда рад выступить у приятных ему людей.Алексей Ягудин, отвечая на комплимент, заявил, что никогда особо не конфликтовал с двукратным олимпийским чемпионом Евгением . По словам фигуриста, это максимум, что он может сказать. От подробных комментариев своих отношений с Плющенко Ягудин отказался.