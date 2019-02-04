Однажды Голова, Руки и Жопа решили выбрать себе босса.
Голова грит:
- Я должна быть боссом. У меня есть мозги. Я умею думать.
Руки говорят:
- Нет, мы будем боссом. Мы умеем делать разные вещи. Без нас никак.
Жопа же сказала:
- А можно, я буду боссом...?
Тут все стали над ней смеяться, мол, какой уж там из Жопы босс. Только мол и умеет, что гавно выпускать. Жопа обиделась и заткнулась. И на следущий день стало всем х%ево. Голова болит, руки место себе не находят. И согласились они сделать Жопу своим боссом.
Мораль: не обязательно быть с головой и руками - боссом может стать любая жопа....
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