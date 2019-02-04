04.02.2019

2019-02-04 19:25:41

Под Ростовом мужчина попал под поезд

На станции Локомотивстрой в городе Новочеркасск Ростовской области грузовой поезд сбил 29-летнего местного жителя, которые переходил железнодорожные пути в неположенном месте, передает портал . Пострадавший получил серьезные травмы и был доставлен в реанимацию. По факту произошедшего проводится проверка.