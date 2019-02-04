На месте аварии работал 31 спасатель

На месте аварии работал 31 спасательНа Южном объезде Владимира, 214-ом километре федеральной трассы М-7 произошла страшная авария. Ночью 4 февраля микроавтобус столкнулся с «КАМАЗом».По предварительной информации полиции, водитель 1963 года рождения, управляя «КАМАЗом» с полуприцепом, двигался в сторону столицы. Мужчина не справился с управлением и въехал в барьерное ограждение, разделяющее встречные полосы.В это время 39-летний водитель микроавтобуса «Мерседес», который вёз 14 пассажиров по маршруту «Чебоксары-Москва» и двигался в эту же сторону, выбрал небезопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и столкнулся с «КАМАЗом», после чего микроавтобус перевернулся.В результате аварии в микроавтобусе погибли 3 пассажира, пострадали водитель и 5 пассажиров. Всех их с травмами различной степени тяжести госпитализировали.Движение на этом участке дороги достаточно затруднено. Сотрудники ГИБДД организуют объезд аварийного участка и регулируют дорожное движение. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.На месте аварии работал 31 спасатель и 11 единиц техники.