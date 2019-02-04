Тело еще одного погибшего обнаружено под завалами сгоревшего звездного дома на Большой Никитской улице в Москве. По данным спасателей, это ребенок. Сообщается, что жертвами пожара стали члены одной семьи.

Тело еще одного погибшего обнаружено под завалами сгоревшего"звездного дома" на Большой Никитской улице в Москве. По даннымспасателей, это ребенок. Сообщается, что жертвами пожара стали члены однойсемьи.Погибшие – мама, бабушка, прабабушка и сыновья. Выжил лиотец детей – до сих пор неизвестно, передает телеграм-канал Mash.По данным телеграм-канала, Галия Шакурова жила в квартире 48на 6-м этаже . Здесь же проживали ее мать Елена и 83-летняя бабушка АллаИвановна. Гражданский муж, Женя, работал кинодекоратором. Галия тоже работала вкино – ассистентом по актерам. В 2011-м у них родился мальчик Даниил, а через 2года – второй сын, Тима.Тела Галии, ее двоих детей, мамы и бабушки нашли подзавалами на шестом этаже. Где глава семьи, был ли он дома – пока неизвестно.Как сообщает RT,тело восьмой жертвы пожара в было обнаружено около часа назад. Это ребенок,однако определить его пол не представляется возможным. Следователи икриминалисты продолжают осматривать место происшествия.Одна из квартир в "звездном доме" принадлежит дирижеруЮрию Башмету. Он рассказал, что в момент пожара в квартире дома 12 на Никитскомбульваре находились его дочь Ксения и няня ее ребенка. Эксперты считают, чтоименно здесь находился источник возгорания. Предполагают, что причиной сталасложная перепланировка квартиры.Сгоревшее здание называют неспроста. В частности, там расположены квартиры художника Никаса Сафронова и актрисы Ингеборги Дапкунайте. Пожар случился в ночь на 4 февраля. Ему был присвоен второй, повышенный уровень сложности. По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело. Спасателям удалось эвакуировать 42 человека.