Тело еще одного погибшего обнаружено под завалами сгоревшего
звездного дома на Большой Никитской улице в Москве. По данным
спасателей, это ребенок. Сообщается, что жертвами пожара стали члены одной
семьи.
Тело еще одного погибшего обнаружено под завалами сгоревшего
"звездного дома" на Большой Никитской улице в Москве. По данным
спасателей, это ребенок. Сообщается, что жертвами пожара стали члены одной
семьи.
Погибшие – мама, бабушка, прабабушка и сыновья. Выжил ли
отец детей – до сих пор неизвестно, передает телеграм-канал Mash.
По данным телеграм-канала, Галия Шакурова жила в квартире 48
на 6-м этаже . Здесь же проживали ее мать Елена и 83-летняя бабушка Алла
Ивановна. Гражданский муж, Женя, работал кинодекоратором. Галия тоже работала в
кино – ассистентом по актерам. В 2011-м у них родился мальчик Даниил, а через 2
года – второй сын, Тима.
Тела Галии, ее двоих детей, мамы и бабушки нашли под
завалами на шестом этаже. Где глава семьи, был ли он дома – пока неизвестно.
Как сообщает RT,
тело восьмой жертвы пожара в было обнаружено около часа назад. Это ребенок,
однако определить его пол не представляется возможным. Следователи и
криминалисты продолжают осматривать место происшествия.
Одна из квартир в "звездном доме" принадлежит дирижеру
Юрию Башмету. Он рассказал, что в момент пожара в квартире дома 12 на Никитском
бульваре находились его дочь Ксения и няня ее ребенка. Эксперты считают, что
именно здесь находился источник возгорания. Предполагают, что причиной стала
сложная перепланировка квартиры.
Сгоревшее здание называют неспроста. В частности, там расположены квартиры художника Никаса Сафронова и актрисы Ингеборги Дапкунайте. Пожар случился в ночь на 4 февраля. Ему был присвоен второй, повышенный уровень сложности. По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело. Спасателям удалось эвакуировать 42 человека.