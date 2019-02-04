Поющая ведущая рассказала на своей страничке в Instagram о незабываемом рабочем дне. Ольга Бузова находится в столице
Португалии.
Поющая ведущая рассказала на своей страничке в Instagram о незабываемом рабочем дне. Ольга Бузова находится в столице
Португалии.
Звезда ранее заинтриговала
поклонников планами, отметив, что будет готовить в Лиссабоне нечто такое, что
еще не делали российские звезды, но что именно, рассказывать не стала. Зато Бузова поделилась впечатлениями от работы над этим проектом.
"Этот день я запомню на
всю жизнь, еще один шаг к новым вершинам. Я счастлива и довольна собой,
потратила все силы для реализации сегодняшней работы. Иду по улице Лиссабона и
улыбаюсь", – поделилась с поклонниками звезда. Также призналась, что не
ест во время съемок.
По словам певицы, он
решила поужинать в местном рыбном ресторанчике. "Я люблю свою жизнь", -
заключила телеведущая.
До этого Бузова сообщила
о поездке в Португалию, что она "создает историю". Но фанаты предположили, что
певица может просто снимать в Лиссабоне новый клип.
Многие подписчики отметили,
что певице очень идет новый образ – со светлыми волосами. По их мнению, с такой
прической выглядит гораздо моложе, чем в имидже роковой брюнетки.
Подписчицы поинтересовались у Ольги, как именно называется такое окрашивание
волос. Фотография нового образа певицы появилась в ее
микроблоге еще 31 января.