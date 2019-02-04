Поющая ведущая рассказала на своей страничке в Instagram о незабываемом рабочем дне. Ольга Бузова находится в столице Португалии.

Поющая ведущая рассказала на своей страничке в Instagram о незабываемом рабочем дне. Ольга Бузова находится в столицеПортугалии.Звезда ранее заинтриговалапоклонников планами, отметив, что будет готовить в Лиссабоне нечто такое, чтоеще не делали российские звезды, но что именно, рассказывать не стала. Зато Бузова поделилась впечатлениями от работы над этим проектом."Этот день я запомню навсю жизнь, еще один шаг к новым вершинам. Я счастлива и довольна собой,потратила все силы для реализации сегодняшней работы. Иду по улице Лиссабона иулыбаюсь", – поделилась с поклонниками звезда. Также призналась, что неест во время съемок.По словам певицы, онрешила поужинать в местном рыбном ресторанчике. "Я люблю свою жизнь", -заключила телеведущая.До этого Бузова сообщилао поездке в Португалию, что она "создает историю". Но фанаты предположили, чтопевица может просто снимать в Лиссабоне новый клип.Многие подписчики отметили,что певице очень идет новый образ – со светлыми волосами. По их мнению, с такойпрической выглядит гораздо моложе, чем в имидже роковой брюнетки.Подписчицы поинтересовались у Ольги, как именно называется такое окрашиваниеволос. Фотография нового образа певицы появилась в еемикроблоге еще 31 января.