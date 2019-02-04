По словам потерпевшего, он на автомобиле доставил клиента на Ольховскую улицу. Неожиданно из подъезда дома выбежали неизвестные, один из которых нанес ему несколько ударов...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Красносельскому району задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже сумки и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.В территориальный отдел полиции обратился 59-летний мужчина, работающий водителем такси. Он сообщил о том, что на автомобиле доставил клиента на Ольховскую улицу. Неожиданно из подъезда дома выбежали неизвестные, один из которых нанес ему несколько ударов. Водитель убежал и обратился по факту причиненных ему травм в медицинское учреждение, где был госпитализирован. Согласно справке из медицинского учреждения потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести. Водитель также сообщил, что на месте происшествия осталась его сумка с телефоном, документами, денежными средствами и травматическим пистолетом.Прибывшие на место сотрудники полиции доставили в ОМВД троих мужчин. Установлено, что один из них – 27-летний москвич, нанес заявителю несколько ударов, а затем подобрал выроненную мужчиной сумку. У задержанного в квартире на Ольховской улице изъята сумка потерпевшего, в которой находились его документы и личные вещи. Похищенные денежные средства злоумышленник потратил по своему усмотрению. Двое его знакомых проходят по делу свидетелями.Следствием и Отделением дознания ОМВД России по Красносельскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража», ст. 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», ст. 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия», ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61