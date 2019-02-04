На чемпионате, в котором состязались команды из 61 региона страны, владимирские спортсмены показали лучший результат среди команд второй группы.

В период с 21 по 26 января 2019 года в г. Санкт-Петербурге проходил лично-командный чемпионат МВД России по самозащите без оружия и боевому самбо среди территориальных органов и образовательных организаций МВД России.В текущем году в чемпионате приняло участие рекордное количество спортсменов - более 800 полицейских из 61 региона страны.Сборная УМВД России по Владимирской области достойно представила 33-й регион, показав наилучший результат среди команд второй группы и, тем самым, завоевав первые места в командном первенстве сразу по двум направлениям - по самозащите без оружия и по боевому самбо.В личном первенстве лучшие результаты показали следующие участники сборной 33-го региона:Самозащита без оружияВесовая категория 57 кг.3 место – Гурбанов Сабухи (Отд МВД России по Гороховецкому району).Вестовая категория 62 кг.2 место – Федоров Александр (ОМВД России по Судогодскому району).Весовая категория 74 кг.3 место – Огарышев Алексей (ОМВД России по Суздальскому району).Весовая категория 90 кг.5 место – Спивак Эдуард (УМВД России по городу Владимиру).Вестовая категория 100 кг2 место – Киселев Руслан (УМВД России по городу Владимиру).Вестовая категория свыше 100 кг.5 место – Ратько Константин (МО МВД России по ЗАТО г. Радужный).7 место – Тачков Иван (ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Владимирской области»)Боевое самбоВесовая категория 52 кг.3 место – Аурсулов Артем (УМВД России по Владимирской области).Весовая категория 57 кг.5 место – Донцов Александр (УМВД России по городу Владимиру).Вестовая категория 62 кг.5 место – Репетюк Павел (МО МВД России «Гусь-Хрустальный»).Весовая категория 68 кг.5 место – Булыкин Ренат (ОМВД России по Петушинскому району).Весовая категория 74 кг.2 место – Гончаров Николай (УМВД России по Владимирской области).Весовая категория 82 кг.3 место – Абгарян Ованес (УМВД России по Владимирской области»).Владимирские полицейские-чемпионы, вернувшиеся домой с кубками, золотыми медалями и грамотами, уже начали готовиться к следующему чемпионату, который будет проходить в Рязани в марте текущего года.