Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между двумя водителями произошёл конфликт, в результате которого один из них нанёс несколько ударов по голове своему оппоненту...

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Марьина Роща задержали 40-летнего приезжего, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.В отдел полиции поступило сообщение о том, что на проезжей части улицы Сущевский вал произошло ДТП с последующей дракой.Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между двумя водителями произошёл конфликт, в результате которого один из них нанёс несколько ударов по голове своему оппоненту, а также толкнул женщину, которая находилась рядом с потерпевшим, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшие были доставлены в одну из столичных больниц.Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого, после чего он был задержан на Красноармейской улице.Следствием ОМВД России по району Марьина Роща возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29