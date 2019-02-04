Житель Зеленограда незаконно зарегистрировал в своей квартире иностранных граждан,заведомо зная, что проживать в его квартире данные люди не будут...

Сотрудниками ОМВД России по районам Матушкино и Савёлки г. Москвы выявлен факт нарушения миграционного законодательства Российской Федерации.В ходе проверки информации по фактам нарушения миграционного законодательства Российской Федерации участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками ОВМ ОМВД России по районам Матушкино и Савёлки г. Москвы задержали 36-летнего жителя 4 микрорайона Зеленограда, который незаконно зарегистрировал в своей квартире иностранных граждан, уроженцев ближнего зарубежья. При этом мужчина заведомо знал, что проживать в его квартире данные люди не будут.Дознавателем территориального отдела ОМВД России г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31