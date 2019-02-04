Украинские
власти провалили интеграцию в Евросоюз и НАТО, а президент Петр
Порошенко стал тем самым реваншем России, которым он пугает
избирателей. С таким резким заявлением в Верховной раде выступила
вице-спикер Оксана Сыроед. Парламентарий представляет оппозиционную
партию Самопомощь мэра Львова Андрея Садового.
Украинские
власти провалили интеграцию в Евросоюз и НАТО, а президент Петр
Порошенко стал тем самым "реваншем России", которым он пугает
избирателей. С таким резким заявлением в Верховной раде выступила
вице-спикер Оксана Сыроед. Парламентарий представляет оппозиционную
партию "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового.
Порошенко
обещает вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс, но в
реальности дело ограничивается разговорами. "Выполнение соглашения об
ассоциации с ЕС провалено", – заявила Сыроед.
По
ее словам, жизнь украинцев при президенте Порошенко все дальше от
европейских стандартов, а разворовывание бюджета приобрело угрожающие
формы, не соответствующие критерию цивилизованной страны.
Депутат
Верховной рады призвала главу государства перестать пугать украинцев
"реваншем России", если граждане не проголосуют за него. "Может, Петр
Порошенко и стал тем реваншем России, которым нас так пугают?" -
заключила Сыроед.
Между
тем эксперты, проанализировав последние выступления Порошенко, пришли к
выводу, что так или иначе ему придется договариваться с политиками,
которые поддерживаются Москвой. Лидер Незалежной в своей предвыборной кампании делает акцент на том, что его проигрыш станет победой президента России Владимира Путина.
Политолог Петр Олищук
увидел в таком тезисе "логическую проблему". Если за всеми остальными
кандидатами в президенты Украины, кроме Порошенко, стоит Путин, то союз с
ними – это сотрудничество с российским лидером, отметил эксперт. По
мнению эксперта, без этого Порошенко не сможет победить во втором туре.
Выборы
президента Украины – 2019 пройдут 31 марта, в списке кандидатов более
20 человек. Помимо Порошенко, это председатель партии "Батькивщина" Юлия
Тимошенко, актер Владимир Зеленский, глава "Оппозиционной платформы –
За жизнь" Юрий Бойко, руководитель фонда "Украинская перспектива"
Александр Вилкул и другие политики.