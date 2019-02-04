Украинские власти провалили интеграцию в Евросоюз и НАТО, а президент Петр Порошенко стал тем самым реваншем России, которым он пугает избирателей. С таким резким заявлением в Верховной раде выступила вице-спикер Оксана Сыроед. Парламентарий представляет оппозиционную партию Самопомощь мэра Львова Андрея Садового.

Украинскиевласти провалили интеграцию в Евросоюз и НАТО, а президент ПетрПорошенко стал тем самым "реваншем России", которым он пугаетизбирателей. С таким резким заявлением в Верховной раде выступилавице-спикер Оксана Сыроед. Парламентарий представляет оппозиционнуюпартию "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового.Порошенкообещает вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс, но вреальности дело ограничивается разговорами. "Выполнение соглашения обассоциации с ЕС провалено", – заявила Сыроед.Поее словам, жизнь украинцев при президенте Порошенко все дальше отевропейских стандартов, а разворовывание бюджета приобрело угрожающиеформы, не соответствующие критерию цивилизованной страны.ДепутатВерховной рады призвала главу государства перестать пугать украинцев"реваншем России", если граждане не проголосуют за него. "Может, ПетрПорошенко и стал тем реваншем России, которым нас так пугают?" -заключила Сыроед.Междутем эксперты, проанализировав последние выступления Порошенко, пришли квыводу, что так или иначе ему придется договариваться с политиками,которые поддерживаются Москвой. Лидер Незалежной в своей предвыборной кампании делает акцент на том, что его проигрыш станет победой президента России Владимира Путина.Политолог Петр Олищукувидел в таком тезисе "логическую проблему". Если за всеми остальнымикандидатами в президенты Украины, кроме Порошенко, стоит Путин, то союз сними – это сотрудничество с российским лидером, отметил эксперт. Помнению эксперта, без этого Порошенко не сможет победить во втором туре.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут 31 марта, в списке кандидатов более20 человек. Помимо Порошенко, это председатель партии "Батькивщина" ЮлияТимошенко, актер Владимир Зеленский, глава "Оппозиционной платформы –За жизнь" Юрий Бойко, руководитель фонда "Украинская перспектива"Александр Вилкул и другие политики.