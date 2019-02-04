Понедельник оказался богатым на скандалы и возмутительные выходки отечественных звезд. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 февраля 2019 года.

Понедельник оказался богатым на скандалы и возмутительные выходки отечественных звезд. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 февраля 2019 года.Россиян потрясло известие о смерти артиста Молодежного театра на Фонтанке Анатолия Артемова. Актеру было 76 лет.Артемов ушел из жизни после непродолжительной болезни. Печальную новость подтвердили в театре.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 февраля 2019 года, читайте в и специальных .