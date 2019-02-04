Колхоз. Рано утром выходит баба доить корову. Смотрит, а та сдохла. Она в панику - единственная кормилица - и повесилась.
Тут просыпается муж её, выходит, смотрит - корова сдохла, жена повесилась. Он с горя пошел и отравился. Просыпается старший сын. Выходит, видит - корова сдохла, мама повесилась, отец тоже мертвый лежит.
Пошел сын топиться. Приходит на пруд, а там русалка:
- Знаю, знаю твое горе старший сын, могу тебе помочь. Если ты удовлетворишь меня 25 раз подряд, то я всех оживлю.
Тот соглашается, начинает, но на 10-ю не смог и топится.
Тут просыпается младший сын. Вышел - корова сдохла, мать повесилась, отец мертвый. Пошел на пруд, а там старшой утопился. Короче решил тоже топиться. А тут снова русалка:
- Знаю, знаю твое горе младший сын. Могу
еще анекдот!