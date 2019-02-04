По последним данным, в огне в центре Москвы погибли семь человек. Оказались сильно повреждены перекрытия между этажами.

По последним данным, в огне в центре Москвыпогибли семь человек. Оказались сильно повреждены перекрытия между этажами.На кадрах видно, что окна последнихдвух этажей зияют черными дырами. Стены заволокла копоть. Рассматривается двеосновные версии трагедии. Поодной из них, возгорание могло начаться из-за воспламенившейся старой проводки.Также причиной могло стать неосторожное обращение с огнем, передает телеканал "360".Следователивозбудили уголовное дело по факту гибели людей. Квартиры в доме принадлежатмногим знаменитостям. В частности, оперной певице Любови Казарновской,художнику Никасу Сафронову и актрисе Ингеборге Дапкунайте.