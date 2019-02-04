По последним данным, в огне в центре Москвы
погибли семь человек. Оказались сильно повреждены перекрытия между этажами.
По последним данным, в огне в центре Москвы
погибли семь человек. Оказались сильно повреждены перекрытия между этажами.
На кадрах видно, что окна последних
двух этажей зияют черными дырами. Стены заволокла копоть. Рассматривается две
основные версии трагедии. По
одной из них, возгорание могло начаться из-за воспламенившейся старой проводки.
Также причиной могло стать неосторожное обращение с огнем, передает телеканал "360".
Следователи
возбудили уголовное дело по факту гибели людей. Квартиры в доме принадлежат
многим знаменитостям. В частности, оперной певице Любови Казарновской,
художнику Никасу Сафронову и актрисе Ингеборге Дапкунайте.