Правительство Терезы Мэй всерьез задумалось об эвакуации из Лондона Елизаветы II. Королеве может угрожать опасность в случае, если Британия покинет Евросоюз без сделки.

Правительство Терезы Мэй всерьез задумалось об эвакуации изЛондона Елизаветы II.Королеве может угрожать опасность в случае, если Британия покинет Евросоюз безсделки.Королеву могут вывезти в безопасное место и спрятать навремя. Опыт проведения подобных операций Лондон уже имеет – до сих пор никто незнает, где находятся отравленные около года назад Скрипали.План эвакуации английской королевы существует еще со временВторой Мировой войны, но ни разу не приводился в действие. Сейчас в стране нарастаетнапряженность в связи с возможным брекзитом без сделки.Газета The Sunday Times пишет о серьезных опасениях правительствапо этому поводу. Не исключено, что сохраняющая нейтралитет королева станет мишеньюнародного гнева. В этом случае Елизавета II и члены королевской семьи могут бытьэвакуированы.Раньше план экстренной эвакуации назывался "Операция Кандид"и заключался в том, чтобы, в случаеугрозы, вывезти королеву в море на яхте "Британия". После того как в 1997 годуяхта была выведена из эксплуатации, план предусматривал эвакуацию на круизномлайнере Hebridean Princess, который должен был доставить королеву в районШотландских островов.Как на самом деле будут действовать спецслужбы, есливозникнет необходимость спасения Елизаветы II, журналисты не знают. План держится в строжайшем секрете.Правда, его наличие не означает, что королева согласится покинуть Лондон. В годыВторой мировой войны монаршая семья осталась в столице, несмотря нанастоятельные рекомендации выехать в безопасное место.