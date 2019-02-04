Правительство Терезы Мэй всерьез задумалось об эвакуации из
Лондона Елизаветы II.
Королеве может угрожать опасность в случае, если Британия покинет Евросоюз без
сделки.
Правительство Терезы Мэй всерьез задумалось об эвакуации из
Лондона Елизаветы II.
Королеве может угрожать опасность в случае, если Британия покинет Евросоюз без
сделки.
Королеву могут вывезти в безопасное место и спрятать на
время. Опыт проведения подобных операций Лондон уже имеет – до сих пор никто не
знает, где находятся отравленные около года назад Скрипали.
План эвакуации английской королевы существует еще со времен
Второй Мировой войны, но ни разу не приводился в действие. Сейчас в стране нарастает
напряженность в связи с возможным брекзитом без сделки.
Газета The Sunday Times пишет о серьезных опасениях правительства
по этому поводу. Не исключено, что сохраняющая нейтралитет королева станет мишенью
народного гнева. В этом случае Елизавета II и члены королевской семьи могут быть
эвакуированы.
Раньше план экстренной эвакуации назывался "Операция Кандид"
и заключался в том, чтобы, в случае
угрозы, вывезти королеву в море на яхте "Британия". После того как в 1997 году
яхта была выведена из эксплуатации, план предусматривал эвакуацию на круизном
лайнере Hebridean Princess, который должен был доставить королеву в район
Шотландских островов.
Как на самом деле будут действовать спецслужбы, если
возникнет необходимость спасения Елизаветы II, журналисты не знают. План держится в строжайшем секрете.
Правда, его наличие не означает, что королева согласится покинуть Лондон. В годы
Второй мировой войны монаршая семья осталась в столице, несмотря на
настоятельные рекомендации выехать в безопасное место.