В частности, в кабмине отметили, что на этом этапе в документе не определены источники финансирования по обеспечению операторов необходимым оборудованием для пропуска трафика

В правительстве указали, что на этом этапе в законопроекте не определены источники финансирования по обеспечению операторов необходимым оборудованием для пропуска трафика. В законопроекте также "имеется правовая неопределенность" относительно того, о каких угрозах целостности, безопасности и устойчивости интернета идет речь. Помимо этого, документ предусматривает наделение функциями регулятора Роскомнадзор, тогда как контроль за исполнением проекта должен быть за Минкомсвязью или правительством РФ, указывают в кабмине.Кроме того, правительство предлагает дополнить законопроект положением о том, что установка на сетях операторов связи оборудования в рамках законопроекта об устойчивости Рунета не должна ухудшать качество связи в России. "Законопроектом предлагается оснащать сети связи техническими средствами противодействия угрозам, однако не регламентируются вопросы эксплуатации и модернизации этих средств, в том числе в части финансового обеспечения данных процессов, а также ответственности за нанесенный ущерб при сбоях в работе сетей связи, вызванных функционированием данных средств, в том числе перед третьими лицами", - отмечается в документе."При доработке законопроект необходимо дополнить положением о том, что требования к техническим средствам противодействия угрозам устанавливаются исходя из необходимости неухудшения технологических возможностей оператора связи по скорости передачи информации при оказании услуг связи, за исключением случаев ограничения доступа к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", доступ к которой должен быть ограничен в соответствии с законодательством РФ", - указывается в отзыве.