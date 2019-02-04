На фоне трудностей в отношениях с Россией президент Белоруссии Александр Лукашенко ищет новых союзников. Минск уже анонсировал потепление отношений с Западом, теперь на очереди расширение связей с Востоком. Аналитики оценили коварную игру лидера братской республики.

Нафоне трудностей в отношениях с Россией президент Белоруссии АлександрЛукашенко ищет новых союзников. Минск уже анонсировал потеплениеотношений с Западом, теперь на очереди расширение связей с Востоком.Аналитики оценили коварную игру лидера братской республики.Так, австралийский аналитический ресурс The Strategistнапомнил, что рядом с Минском строится огромный индустриальный паркплощадью 112 километров. Активную помощь в его возведении оказываюткитайские компании.Изданиеотмечает, что его резидентами станут предприятия из Поднебесной,которые с помощью налоговых льгот в Белоруссии получат выход нароссийский рынок. The Strategistотмечает, что Лукашенко последнее время укрепляет связи Москвы и Пекинав области обороны и безопасности. помимо прочего, китайцы помогаютбелорусам развивать ракетное вооружение и спутники.Австралийскийресурс напомнил, что в прошлом году военные КНР участвовали в параде вчесть дня независимости Белоруссии. Для Лукашенко расширениесотрудничества с Поднебесной – способ получить инвестиции и создатьальтернативу отношениям с Россией.Напомним,последнее время из Минска приходят тревожные новости. Не сумев выбить уМосквы скидки на энергоносители, принялся заигрывать сЗападом. Недавно было объявлено об увеличении количества дипломатов США вБелоруссии.Крометого, Лукашенко решил обратиться за кредитом в Международный валютныйфонд. В Минске была создана рабочая группа, которая займется реформами вэкономике страны. Консультировать ее будут эксперты МВФ.Экспертыне исключают, что поползновениями на Запад пытаетсяшантажировать Россию, угрожая сближением с ее геополитическимиоппонентами. Белорусский лидер в курсе, что в Москве на подобныеинтрижки смотрят с раздражением.