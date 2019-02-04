На
фоне трудностей в отношениях с Россией президент Белоруссии Александр
Лукашенко ищет новых союзников. Минск уже анонсировал потепление
отношений с Западом, теперь на очереди расширение связей с Востоком.
Аналитики оценили коварную игру лидера братской республики.
На
фоне трудностей в отношениях с Россией президент Белоруссии Александр
Лукашенко ищет новых союзников. Минск уже анонсировал потепление
отношений с Западом, теперь на очереди расширение связей с Востоком.
Аналитики оценили коварную игру лидера братской республики.
Так, австралийский аналитический ресурс The Strategist
напомнил, что рядом с Минском строится огромный индустриальный парк
площадью 112 километров. Активную помощь в его возведении оказывают
китайские компании.
Издание
отмечает, что его резидентами станут предприятия из Поднебесной,
которые с помощью налоговых льгот в Белоруссии получат выход на
российский рынок. The Strategist
отмечает, что Лукашенко последнее время укрепляет связи Москвы и Пекина
в области обороны и безопасности. помимо прочего, китайцы помогают
белорусам развивать ракетное вооружение и спутники.
Австралийский
ресурс напомнил, что в прошлом году военные КНР участвовали в параде в
честь дня независимости Белоруссии. Для Лукашенко расширение
сотрудничества с Поднебесной – способ получить инвестиции и создать
альтернативу отношениям с Россией.
Напомним,
последнее время из Минска приходят тревожные новости. Не сумев выбить у
Москвы скидки на энергоносители, принялся заигрывать с
Западом. Недавно было объявлено об увеличении количества дипломатов США в
Белоруссии.
Кроме
того, Лукашенко решил обратиться за кредитом в Международный валютный
фонд. В Минске была создана рабочая группа, которая займется реформами в
экономике страны. Консультировать ее будут эксперты МВФ.
Эксперты
не исключают, что поползновениями на Запад пытается
шантажировать Россию, угрожая сближением с ее геополитическими
оппонентами. Белорусский лидер в курсе, что в Москве на подобные
интрижки смотрят с раздражением.