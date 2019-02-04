4 февраля 2019 года произошло ДТП с участием двух транспортных средств

4 февраля текущего года около 1 час. 20 мин. в Судогодском районе на 214-м километре федеральной автодороги М7 «Волга» произошло ДТП с участием двух транспортных средств.По предварительной информации, водитель 1963 г.р., управляя автомобилем «КАМАЗ» с полуприцепом, двигаясь в сторону города Москвы, не справился с управлением и наехал на барьерное ограждение, разделяющее встречные полосы движения. В это время 39-летний водитель частного микроавтобуса «МЕРСЕДЕС», осуществляющий перевозку 14 пассажиров из города Чебоксары в город Москву, двигаясь в попутном направлении, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «КАМАЗ», после чего произошло опрокидывание микроавтобуса.В результате ДТП в микроавтобусе «МЕРСЕДЕС» погибли 3 пассажира, пострадали водитель и 5 пассажиров.Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.В настоящее время движение на данном участке дороги частично затруднено.Сотрудники Госавтоинспекции организуют объезд аварийного участка и осуществляют регулирование дорожного движения.Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.По состоянию на 10.15 количество пострадавших составляет 8 человек.