Беременная герцогиня Сассекская нарушила еще одну королевскую традицию. Меган Маркл сама выбрала специалиста, который будет держать ее за руку во время родов.

Беременная герцогиня Сассекская нарушила ещеодну королевскую традицию. Меган Маркл сама выбрала специалиста, который будет "держать ее за руку" во время родов.Многие состоятельные люди обращаются за помощью к профессиональнымповитухам, которые помогают женщинам уменьшить стресс и волнение в важный день, а также учат будущих мам правильно дышать и принимать нужные позы. Известно,что такие специалисты могут сократить весь длительный процесс родов до двух часов.Заботиться о будет 40-летняя Лорен Мишон. Она замужем за Оливером Мишоном, чей дедушка был главойюридической фирмы Mishcon de Reya, которая занималась разводом принцессы Дианыи принца Чарльза в 1996 году. Супруги воспитывают троих детей. Недавно выяснилось,что Лорен учила принца Гарри, как нужно обращаться с женой во время родов, передает The Sun.Мишон уже несколько раз виделась с герцогом и герцогиней вих особняке в деревне Грейт Тью и апартаментах Ксенсингтонском дворце. Когда журналистыспросили у женщины о бывшей актрисе, то она отказалась делиться какими-либо подробностями и называть имя своего клиента. Специалист только отметила, что "будет занята этой весной". " сейчас сосредоточена на положительной энергии… Она верит, что правильный настрой важен", – передает источник, близкий к бывшей актрисе.Напомним, жена принца Гарри собирается родить первенца в специальном отделении ГоспиталяСвятой Марии. Бывшая актриса даже наняла команду из двадцати медиков. Врачи обязаны отвечать на звонки герцогини в любоевремя дня и ночи. Им также запрещено употреблять алкоголь и разглашать какие-либо подробности о здоровье Меган Маркл.