Мир шоу-бизнеса – циничный, лживый, фальшивый. Искренность здесь – это, скорее, минус. И свежая история с историком моды Александром Васильевым красноречиво свидетельствует об этом.

Мир шоу-бизнеса – циничный, лживый, фальшивый. Искренность здесь – это, скорее, минус. И свежая история с историком моды Александром Васильевым красноречиво свидетельствует об этом."Воскресный завтрак в замке "La Pierre Blanche" в прекрасной компании Аллы Пугачевой, Максима Галкина и их прекрасных детишек – Гарри и Лизы. Моя коллекция пополнилась дюжиной концертных платьев из гардероба Примадонны!" – хвастливый пост c такой подписью опубликовал на своей странице в Instagram историк моды Александр Васильев.Идиллическая фотография звездного семейства в замке добавляет ощущение благости. И радуешься за людей, которые так красиво живут, которые раздают свои платья в музеи!..Но, чу! Не тот ли самый Александр Васильев публично поливал последнюю Народную артистку Советского Союза (после нее это звание никому не давали), обвиняя в безвкусице?! Он же всегда ругал ее!И точно, находим фрагмент недавнего видеоинтервью историка моды. "Пугачева является законодательницей дурного вкуса в России, – уверяет Васильев. – У нее всегда была ужасная прическа, которую многие копировали, и безобразные балахоны, типа, Демиса Руссоса. И эта идея все время носить миниплатья со слонопотапными ногами, конечно, не помогала всему образу".Интересно, знали ли Пугачева, отдавая в собрание Васильева лучшие платья, какого на самом деле он о ней низкого мнения? Или лицемерие в этом кругу считается нормой и никто уже не обращает внимания на такие мелочи?Стоит заметить, что в коллекции историка моды есть туалеты Клары Лучко, Людмилы Гурченко, Майи Плисецкой и Татьяны Шмыги. Но со всеми ли дивами он был искренен, упрашивая отдать платья, целуя руки и восторгаясь?..