Сеть Le Méridien – это более 100 отелей по всему миру, которые способны удовлетворить запросам самых привередливых гостей.

Сеть Le Méridien – это более 100 отелей по всему миру, которые способны удовлетворить запросам самых привередливых гостей.В вечном город недостатка в жилье нет. От выбора и возможностей глаза разбегаются. Но зачем искать, выбирать и сравнивать, если есть место, которое сочетает в себе все прелести – от местоположения до дизайна номеров и изысканных завтраков?Отель Le Méridien Visconti открылся летом 2017-го в сердце очаровательного района Прати между Испанской лестницей и Ватиканом. Его реновация длилась несколько лет и обошлась в 20 миллионов евро. Но результат того стоил. И теперь, как ожидают эксперты, туристов в Риме станет еще больше, ведь отель точно будет обласкан престижными премиями и призами.Индивидуально оформленные номера, стильные люксы, концептуальные общественные пространства – во всем чувствуется фирменный стиль. Его дизайн выполнен в классическом итальянском стиле и отсылает гостей к архитектуре Рима в линиях, пропорциях, формах, материалах. Мрамор здесь соседствует с деревом, а стеклом – с металлом. Мозаики, скульптуры, картины – все подобрано с большим вкусом.При этом предоставляет гостям бесплатный доступ и в настоящий музей – например, можно посетить La Galleria Nazionale di Arte Moderna. И достаточно для этого показать на входе свой ключ-карту от номера. Как говорят в отеле, коллаборация оказалась успешной и скоро по ключу можно будет посетить и другие выставочные пространства города.Потрясающая терраса на крыше, с которой открывается захватывающий панорамный вид, несколько оснащенных всех необходимым конференц-залов, кофейня и лаундж-зона – кажется, что здесь продумано все. В отеле все сделано с большой любовью и лишь с одной целью – ради максимального комфорта гостей.И угощают от души – завтраки в отеле такие обильные, что съеденного вполне хватает до вечера. Морепродукты, экзотические фрукты, свежие горячие вафли, сыры – от изобилия разбегаются глаза.Кстати, цены на номера здесь начинаются от 200 евро. Это не так дорого, если посмотреть на сервис и качество услуг. Ну и за любовь – она безгранична.