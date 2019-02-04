Известная актриса не отвечает на телефонные звонки после ЧП в доме в Калашном переулке Москвы. Не может выйти на связь с Ингеборгой Дапкунайте и ее агент Раиса Фомина.

Известная актриса не отвечает нателефонные звонки после ЧП в доме в Калашном переулке Москвы.Не может выйти на связь с Ингеборгой Дапкунайте и ее агент Раиса Фомина.Квартира артисткинаходится в доме, пострадавшем от пожара. По некоторым данным, огоньначал распространяться именно там, где проживает Но информация на этот счет разнится. По словам агента артистки, огонь возник далеко от квартиры звезды.Фомина рассчитываетв ближайшее время все же дозвониться до знаменитости, передает . Не получилось выйти насвязь со звездой и у журналистов.Агентпредполагает, что с ничего не случилось, сообщает "Она не береттрубку, потому что всю ночь не спала, отдыхает. С ней все впорядке. Пожар произошел в другом крыле. Здание расположенобуквой П. Вот она в одной "ножке" живет, а пожар был впротивоположной", – цитирует Фомину радиостанция "Говорит Москва".Напомним, что пожар произошел в ночь на 4 февраля. Ему был присвоен второй, повышенный уровень сложности. Происшествие унесло жизни четырех человек. По факту их смерти Следственный комитет России возбудил уголовноедело. Спасателям удалось эвакуировать 42 человека, пишет .Как писали "Дни.ру", это здание называют звездным домом. В частности, там расположена квартира художникаНикаса Сафронова.По первоначальным данным, возгорание началось в квартире, принадлежащей музыканту Юрию Башмету. В ней проживала его дочь Ксения.Средипострадавших при пожаре оказалась известная художница Елена Лаврека. Онагоспитализирована с ожогами.