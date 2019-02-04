Президент Украины Петр Порошенко стал героем очередной щекотливой ситуации. Как оказалось, при подаче документов в ЦИК Незалежной для регистрации кандидатом на выборах, глава государства предпочел пройти через задний ход, чтобы не общаться с журналистами и не отвечать на неудобные вопросы. В Сети на трусость украинского лидера отреагировали с едкой иронией.

Президент Украины Петр Порошенко стал героем очередной щекотливойситуации. Как оказалось, при подаче документов в ЦИК Незалежнойдля регистрации кандидатом на выборах, глава государства предпочелпройти через задний ход, чтобы не общаться с журналистами и не отвечатьна "неудобные" вопросы. В Сети на трусость украинского лидераотреагировали с едкой иронией.У Порошенко свой путь – "через задний проход", прокомментировал на своей странице в Facebookукраинский политолог Сергей Гайдай. "Через задний проходзарегистрировался. Через задний проход проведет избирательную кампанию.Через задний проход занесут деньги электората", – заявил эксперт.Такимже образом, отметил эксперт, будет вестись подсчет голосов, а в свойкабинет в администрации президента на Банковой Порошенко также будетзаходить через "задний проход". Тем же путем лидер Незалежной вынесут на политическую свалку, резюмировал Гайдай.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдет в конце марта. Глава государстваизбирается сроком на пять лет. В настоящее время в списке кандидатовоколо 20 человек.Кроме , за кресло главы государства бор.тсябывший премьер-министр, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко,юморист Владимир Зеленский, председатель "Оппозиционной платформы – Зажизнь" Юрий Бойко и другие политики.своем выдвижении на второй срок президент объявил на съезде своихсторонников в конце января. Порошенко пообещал продолжить реформы и курсна выступление в Евросоюз и НАТО.Покаэлекторальный расклад для неоднозначный. Одни социологиотдают украинскому лидеру уверенное второе место в гонке с рейтингом17,1%, другие утверждают, что лидера Незалежной поддерживают менее 10% желающих пойти на выборы.