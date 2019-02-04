Президент Украины Петр Порошенко стал героем очередной щекотливой
ситуации. Как оказалось, при подаче документов в ЦИК Незалежной
для регистрации кандидатом на выборах, глава государства предпочел
пройти через задний ход, чтобы не общаться с журналистами и не отвечать
на неудобные вопросы. В Сети на трусость украинского лидера
отреагировали с едкой иронией.
Президент Украины Петр Порошенко стал героем очередной щекотливой
ситуации. Как оказалось, при подаче документов в ЦИК Незалежной
для регистрации кандидатом на выборах, глава государства предпочел
пройти через задний ход, чтобы не общаться с журналистами и не отвечать
на "неудобные" вопросы. В Сети на трусость украинского лидера
отреагировали с едкой иронией.
У Порошенко свой путь – "через задний проход", прокомментировал на своей странице в Facebook
украинский политолог Сергей Гайдай. "Через задний проход
зарегистрировался. Через задний проход проведет избирательную кампанию.
Через задний проход занесут деньги электората", – заявил эксперт.
Таким
же образом, отметил эксперт, будет вестись подсчет голосов, а в свой
кабинет в администрации президента на Банковой Порошенко также будет
заходить через "задний проход". Тем же путем лидер Незалежной вынесут на политическую свалку, резюмировал Гайдай.
Выборы
президента Украины – 2019 пройдет в конце марта. Глава государства
избирается сроком на пять лет. В настоящее время в списке кандидатов
около 20 человек.
Кроме , за кресло главы государства бор.тся
бывший премьер-министр, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко,
юморист Владимир Зеленский, председатель "Оппозиционной платформы – За
жизнь" Юрий Бойко и другие политики.
О
своем выдвижении на второй срок президент объявил на съезде своих
сторонников в конце января. Порошенко пообещал продолжить реформы и курс
на выступление в Евросоюз и НАТО.
Пока
электоральный расклад для неоднозначный. Одни социологи
отдают украинскому лидеру уверенное второе место в гонке с рейтингом
17,1%, другие утверждают, что лидера Незалежной поддерживают менее 10% желающих пойти на выборы.