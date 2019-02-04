У поседевшего президента Украины Петра Порошенко дела совсем плохи. Церковные манипуляции не дали значительного эффекта для его рейтинга, поэтому шансов победить на предстоящих через два месяца выборах главы государства у лидера Незалежной не осталось, уверен политолог Дмитрий Джангиров.

поседевшего президента Украины Петра Порошенко дела совсем плохи.Церковные манипуляции не дали значительного эффекта для его рейтинга,поэтому шансов победить на предстоящих через два месяца выборах главыгосударства у лидера Незалежной не осталось, уверен политолог Дмитрий Джангиров.Создание независимой церкви Украины и так называемый томос-турпо городам страны лишь незначительно поднял рейтинг Порошенко, отметилэксперт. По мнению политолога, прирост идет за счет тех, ктоопределяется с электоральными предпочтениями. Причем рейтинг подрастаетне только у главы государства, но и других кандидатов, сказал Джангиров.Экспертсравнил ситуацию Порошенко с той, в которой оказался бывший президентВиктор Янукович летом 2013 года, за несколько месяцев до начала Майдана."У всех оппонентов Януковича был "перетекающий" электорат. В смыслекого хочешь можно задавить, электорат переходит к другому, нопрактически не переходит Януковичу", – пояснил аналитик.Помнению подавляющего большинства экспертов, судьба президентского кресларешится во втором туре. Но даже если Порошенко в него выйдет, то шансову него нет, полагает Джангиров.Еслипротивостоять главе государства будет лидер "Батькивщины" ЮлияТимошенко, то за нее проголосуют сторонники актера Владимира Зеленского.Если во второй тур выйдет юморист, то его поддержат те, кто голосовалза Тимошенко.Выборы президента Украины – 2019 состоятся 31 марта. На высший государственный пост претендуют около 20 человек.подходит ко второму сроку в тяжелом состоянии. За прошедшиенесколько лет глава государства обзавелся сединой, под глазамипоявились большие мешки, лицо осунулось.ПолитологВладимир Корнилов, проанализировавший высказывания Порошенко,предположил, что он страдает от тяжелого заболевания – раздвоениясознания.выдвижении на второй срок президент объявил на съезде своих сторонниковв конце января. пообещал продолжить реформы и курс навыступление в Евросоюз и НАТО.