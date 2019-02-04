Никакие штрафы не помогут бороться с проявлениями агрессии со стороны учителей к российским школьникам. Причины этого явления более глубокие, уверены эксперты. Предложение наказывать педагогов рублем назвали информационным шумом.

Никакие штрафы не помогут бороться с проявлениями агрессиисо стороны учителей к российским школьникам. Причины этого явления болееглубокие, уверены эксперты. Предложение наказывать педагогов рублем назвали"информационным шумом".Авторы инициативы не понимают, что на самом деле происходитв школе. Предположение, что с помощью экономических инструментов можно решитьвсе проблемы, в том числе удержать педагогов от – в корне неверно,убежден член-корреспондент Российскойакадемии образования Евгений Ямбург."Очередное фейковое предложение от человека, которыйглубоко не понимает, что происходит в школе, от человека, который уверен, что спомощью экономических инструментов можно решить все проблемы. Поэтому, конечно,это предложение не пройдет", – уверен Евгений Ямбург.Эксперт отметил, что дело вовсе не в изменении зарплаты. Инструментывоздействия уже существуют: если это нарушение педагогической этики, психологическоенасилие, а тем более физическая – учитель автоматически лишаетсяработы. К чему это предложение о штрафах, эксперт не понимает и называет его"информационным шумом, передает .Напомним, что с только с начала этого года уже зафиксированонесколько случаев проявления агрессии к ученикам со стороны педагогов. Кпримеру, в одной из школ Татарстана педагог довела ученицу до голодной рвоты,не поставив на питание за опоздание на урок. А в подмосковных Химках учительницанатравила детей на одноклассника, который на уроке физкультуры долго завязывалшнурки.Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов ранее предложилнаказывать учителей рублем за непрофессиональное и поведение. За первоепроявление агрессии – урезать зарплату на треть. А если ситуация повторится -то в два раза.