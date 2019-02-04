Никакие штрафы не помогут бороться с проявлениями агрессии
со стороны учителей к российским школьникам. Причины этого явления более
глубокие, уверены эксперты. Предложение наказывать педагогов рублем назвали
информационным шумом.
Никакие штрафы не помогут бороться с проявлениями агрессии
со стороны учителей к российским школьникам. Причины этого явления более
глубокие, уверены эксперты. Предложение наказывать педагогов рублем назвали
"информационным шумом".
Авторы инициативы не понимают, что на самом деле происходит
в школе. Предположение, что с помощью экономических инструментов можно решить
все проблемы, в том числе удержать педагогов от – в корне неверно,
убежден член-корреспондент Российской
академии образования Евгений Ямбург.
"Очередное фейковое предложение от человека, который
глубоко не понимает, что происходит в школе, от человека, который уверен, что с
помощью экономических инструментов можно решить все проблемы. Поэтому, конечно,
это предложение не пройдет", – уверен Евгений Ямбург.
Эксперт отметил, что дело вовсе не в изменении зарплаты. Инструменты
воздействия уже существуют: если это нарушение педагогической этики, психологическое
насилие, а тем более физическая – учитель автоматически лишается
работы. К чему это предложение о штрафах, эксперт не понимает и называет его
"информационным шумом, передает .
Напомним, что с только с начала этого года уже зафиксировано
несколько случаев проявления агрессии к ученикам со стороны педагогов. К
примеру, в одной из школ Татарстана педагог довела ученицу до голодной рвоты,
не поставив на питание за опоздание на урок. А в подмосковных Химках учительница
натравила детей на одноклассника, который на уроке физкультуры долго завязывал
шнурки.
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов ранее предложил
наказывать учителей рублем за непрофессиональное и поведение. За первое
проявление агрессии – урезать зарплату на треть. А если ситуация повторится -
то в два раза.