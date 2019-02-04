Россиян потрясло известие о смерти артиста Молодежного театра на Фонтанке Анатолия Артемова. Актеру было 76 лет.

Россиян потрясло известие о смерти артиста Молодежного театра на Фонтанке Анатолия Артемова. Актеру было 76 лет.Артемов ушел из жизни после непродолжительной болезни, пишет "". Печальную новость подтвердили в театре.Коллеги актера и поклонники его творчества выражают соболезнования семье усопшего, передает . По данным , о дате и месте похорон будет сообщено позднее.Анатолий Артемов прославился благодаря таким телевизионным проектам, как "Агент национальной безопасности" и "Улицы разбитых фонарей". Также он играл в спектаклях Молодежного театра на Фонтанке, где служил с 1989 года, сообщает .Напомним, что в августе 2018 года ушла из жизни актриса Людмила Глухова, которая также обрела известность благодаря сериалу "Улицы разбитых фонарей". Артистке было 55 лет.По словам знакомых Глуховой, как художественный руководитель она была незаменима. Благодаря стараниям Людмилы Борисовны состоялись сотни выступлений артистов-любителей на самых разных площадках.