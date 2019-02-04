Правоохранителям предстоит детально разобраться в обстоятельствах произошедшего

Правоохранителям предстоит детально разобраться в обстоятельствах произошедшегоРегиональный СледКом начал проверку по факту смерти владимирца на лестнице у городской больницы № 5.По предварительным данным, утром 2 февраля мужчина шёл на приём к врачу, чтобы сделать кардиограмму. На лестнице у больницы он поскользнулся и упал.Очевидцы сразу же побежали в медучреждение и рассказали, что мужчине плохо. Тело 49-летнего владимирца обнаружили в 20 метрах от входа в здание больницы.Мама пострадавшего рассказала, что её сын страдал гипертонической болезнью.Правоохранителям предстоит детально разобраться в обстоятельствах произошедшего, в том числе проверить, действительно ли сотрудники больницы отказались помочь мужчине, а также оценить качество работы коммунальщиков по обеспечению безопасности жизни и здоровья горожан.