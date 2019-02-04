Потерпевший рассказал, что малознакомый мужчина предложил помощь в ремонте и продаже принадлежащего ему автомобиля...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 26-летнего жителя Московской области, подозреваемого в мошенничестве.В отдел полиции с заявлением обратился мужчина. Потерпевший рассказал, что некоторое время назад малознакомый мужчина предложил помощь в ремонте и продаже принадлежащего ему автомобиля «Мерседес». Он согласился и передал автомобиль, после чего знакомый перестал выходить на связь. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Материальный ущерб составил около 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник продал автомобиль, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93