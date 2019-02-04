Сотрудники полиции провели экскурсию, подробно познакомив курсантов с экспозицией площадки...

Московскую молодежную антинаркотическую площадку посетили курсанты Колледжа полиции.В начале встречи сотрудники полиции рассказали присутствующим об основаниях наступления и порядке привлечения к ответственности за совершение противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков. Затем продемонстрировали документальный фильм о работе сотрудников полиции по выявлению и пресечению противоправных деяний в данной сфере.Далее сотрудники полиции провели экскурсию, подробно познакомив курсантов с экспозицией площадки, которая позволила гостям ознакомиться с негативными проявлениями наркомании. Также сотрудники УНК рассказали аудитории о внешних и поведенческих признаках наркомана и разъяснили действия по оказанию первичной медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии наркотического опьянения.Все выставочные зоны произвели на ребят сильное впечатление. После мероприятия присутствующие молодые люди сделали вывод, что употребление запрещенных веществ наносит разрушительный и непоправимый вред организму человека, а также поблагодарили сотрудников полиции за занятие.УНК ГУ МВД России по г. Москве