Наделавшему много шума роману Резо Гигинеишвили и Надежды
Оболенцевой, похоже, пришел конец. В Сети упорно расползаются слухи о
расставании пары. Режиссер и светская львица отписались друг от друга в
соцсетях.
Наделавшему много шума роману Резо Гигинеишвили и Надежды
Оболенцевой, похоже, пришел конец. В Сети упорно расползаются слухи о
расставании пары. Режиссер и светская львица отписались друг от друга в
соцсетях.
Совместные фотографии пары в микроблогах пока не удалены.
Однако дружбы между Резо и Надеждой больше нет – что и стало косвенным
подтверждение слухов об их расставании.
"Холодный февральский ветер донес до нас слухи о том,
что совместные каникулы в Индии не сделали отношения Надежды Оболенцевой и Резо
такими же прочными, как стена вокруг Тадж-Махала. Пока информация
уточняется, но режиссер и основательница "Клуба 418" больше не
подписаны друг на друга в Инстаграме", – приводит сообщение телеграм-канала
"Антиглянец" издание .
Романтические отношения режиссера Резо и
светской львицы Надежды Оболенцевой развивались в минувшем году. Некоторое
время пара свою связь не афишировала, но потом влюбленные вместе появились на фестивале
"Кинотавр". После этого события пара почти не расставалась. Но недавно Резо и Надежда вернулись из совместного отпуска в
Индии. И тут появились слухи о разрыве.
Ранее сообщалось, что именно роман с режиссером стал
причиной расставания Оболенцевой с мужем Айратом Исхаковым. А ,
воспылавший страстью к светской львице, оставил жену Надежду Михалкову. Слухи о разрыве отношений Резо и Надежда пока не комментируют.