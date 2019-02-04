Наделавшему много шума роману Резо Гигинеишвили и Надежды Оболенцевой, похоже, пришел конец. В Сети упорно расползаются слухи о расставании пары. Режиссер и светская львица отписались друг от друга в соцсетях.

Наделавшему много шума роману Резо Гигинеишвили и НадеждыОболенцевой, похоже, пришел конец. В Сети упорно расползаются слухи орасставании пары. Режиссер и светская львица отписались друг от друга всоцсетях.Совместные фотографии пары в микроблогах пока не удалены.Однако дружбы между Резо и Надеждой больше нет – что и стало косвеннымподтверждение слухов об их расставании."Холодный февральский ветер донес до нас слухи о том,что совместные каникулы в Индии не сделали отношения Надежды Оболенцевой и Резотакими же прочными, как стена вокруг Тадж-Махала. Пока информацияуточняется, но режиссер и основательница "Клуба 418" больше неподписаны друг на друга в Инстаграме", – приводит сообщение телеграм-канала"Антиглянец" издание .Романтические отношения режиссера Резо исветской львицы Надежды Оболенцевой развивались в минувшем году. Некотороевремя пара свою связь не афишировала, но потом влюбленные вместе появились на фестивале"Кинотавр". После этого события пара почти не расставалась. Но недавно Резо и Надежда вернулись из совместного отпуска вИндии. И тут появились слухи о разрыве.Ранее сообщалось, что именно роман с режиссером сталпричиной расставания Оболенцевой с мужем Айратом Исхаковым. А ,воспылавший страстью к светской львице, оставил жену Надежду Михалкову. Слухи о разрыве отношений Резо и Надежда пока не комментируют.