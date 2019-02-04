Это решение согласуют с ГИБДД

Это решение согласуют с ГИБДДВо владимирском управлении ЖКХ прошло заседание рабочей группы, где предложили сделать на улице Стрелецкой на участке от Стрелецкого переулка до улицы Семашко одностороннее движение.На перекресте Стрелецкого переулка и улицы Стрелецкая появятся пешеходные переходы между домами №62 и №64. Там же установят «лежачих полицейских». Кроме того, по четной стороне улицы Стрелецкой построят тротуар.Схему одностороннего движения по улице Стрелецкая согласуют с ГИБДД.