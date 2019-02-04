Герцог Эдинбургский выставил на продажу свой Range Rover. Подержанный автомобиль
оценен вдвое дороже, чем его новенький эквивалент в обычном автосалоне -
видимо, сказывается его принадлежность к королевскому гаражу.
Герцог Эдинбургский выставил на продажу свой Range Rover. Подержанный автомобиль
оценен вдвое дороже, чем его новенький эквивалент в обычном автосалоне -
видимо, сказывается его принадлежность к королевскому гаражу.
Состояние машины отличное – во всяком случае, лучше, чем у Land Rover, на котором принц
Филипп недавно попал в ДТП. Британские СМИ отмечают, что покупателям следует
быть особенно внимательными – учитывая далеко невыдающиеся водительские навыки
прежнего владельца.
Супруг Елизаветы II выставил цену в 129 тысяч 850 фунтов стерлингов. Это намного
дороже, чем стоит новая машина – в британских автосалонах она продается за 105
тысяч. , видимо, рассчитывает на то, что покупатели
польстятся на исключительность этого автомобиля: его обитые кожей цвета
слоновой кости сиденья принимали в свои объятья не только королеву
Великобритании с супругом, но и бывшего президента США Барака Обаму с женой
Мишель, которые гостили в Виндзоре в 2016 году, пишет британская Express.
Напомним, недавно 97-летний супруг королевы Великобритании
Елизаветы II герцог Эдинбургский попал в ДТП в графстве Норфолк. Герцог
находился в машине марки Range Rover, которая в результате аварии
перевернулась. Два человека в другой машине получили легкие травмы, им оказали
медицинскую помощь.
Принц Филипп позже опубликовал открытое письмо с
извинениями пострадавшим. А британские СМИ заключили, что у герцога
Эдинбургского пора отобрать ключи.