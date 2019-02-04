Герцог Эдинбургский выставил на продажу свой Range Rover. Подержанный автомобиль оценен вдвое дороже, чем его новенький эквивалент в обычном автосалоне - видимо, сказывается его принадлежность к королевскому гаражу.

Герцог Эдинбургский выставил на продажу свой Range Rover. Подержанный автомобильоценен вдвое дороже, чем его новенький эквивалент в обычном автосалоне -видимо, сказывается его принадлежность к королевскому гаражу.Состояние машины отличное – во всяком случае, лучше, чем у Land Rover, на котором принцФилипп недавно попал в ДТП. Британские СМИ отмечают, что покупателям следуетбыть особенно внимательными – учитывая далеко невыдающиеся водительские навыкипрежнего владельца.Супруг Елизаветы II выставил цену в 129 тысяч 850 фунтов стерлингов. Это намногодороже, чем стоит новая машина – в британских автосалонах она продается за 105тысяч. , видимо, рассчитывает на то, что покупателипольстятся на исключительность этого автомобиля: его обитые кожей цветаслоновой кости сиденья принимали в свои объятья не только королевуВеликобритании с супругом, но и бывшего президента США Барака Обаму с женойМишель, которые гостили в Виндзоре в 2016 году, пишет британская Express.Напомним, недавно 97-летний супруг королевы ВеликобританииЕлизаветы II герцог Эдинбургский попал в ДТП в графстве Норфолк. Герцогнаходился в машине марки Range Rover, которая в результате аварииперевернулась. Два человека в другой машине получили легкие травмы, им оказалимедицинскую помощь.Принц Филипп позже опубликовал открытое письмо сизвинениями пострадавшим. А британские СМИ заключили, что у герцогаЭдинбургского пора отобрать ключи.