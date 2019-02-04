Житель города Владимира подозревается в хищении табачных изделий, вверенных ему работодателем, на общую сумму более 85 тысяч рублей.

В ОМВД России по Суздальскому району по территориальности поступило сообщение от представителей акционерного общества, зарегистрированного в соседнем регионе, о хищении табачных изделий.Под подозрение в совершении преступления попал один из сотрудников транспортной компании, осуществляющей перевозку грузов по договору с обществом.В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили, что 27 октября прошлого года 24-летний житель города Владимира, являясь водителем - экспедитором, доставлял товар акционерного общества во Владимирскую область. По дороге мужчина вскрыл пломбу прицепа и переложил в кабину две коробки с табачными изделиями. Похищенное спрятал в лесу, недалеко от проезжей части дороги в Суздальском районе. Закончив рейс, фигурант на личном автомобиле вернулся к тайнику и забрал табачные изделия.9 ноября, действуя по той же схеме, подозреваемый похитил еще две коробки сигарет. Ущерб, нанесенный обществу, составил 85107 рублей. Все похищенное злоумышленник продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Фигурант в содеянном сознался.25 января текущего года в отношении подозреваемого отделением дознания ОМВД России по Суздальскому району возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата).Расследование уголовных дел продолжается.