Второй день в Сети обсуждают скоропостижную кончину рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. 35-летний артист умер, как говорят, от остановки сердца. Причина смерти, озвученная прессе, смутила многих обывателей. Поползли слухи, что он погиб от злоупотребления запрещенными веществами.

Второй день в Сети обсуждают скоропостижную кончину рэпера КириллаТолмацкого, известного под псевдонимом Децл. 35-летний артист умер, какговорят, от остановки сердца. Причина смерти, озвученная прессе, смутила многихобывателей. Поползли слухи, что он погиб от злоупотребления запрещеннымивеществами.Однако друзья опровергают разговоры о зависимости Децла. Близкиеумершего рэпера собрались в студии "Прямого эфира" телеканала "Россия 1", чтобыразобраться в том, что же произошло в тот роковой вечер.На съемки программы прилетели участники последней вечеринкиДецла, как известно артист выступал на корпоративном мероприятии в одном изклубов Ижевска. Михаил Перевощиков, работающий в ту ночь в клубе, рассказал опроизошедшем.По словам свидетеля происшествия, на сцене Кириллне производил впечатление больного человека. Он отлично выступал, заводилпублику. Однако, когда Толмацкий был уже в гримерке, он сообщило недомогании."Внезапно Кириллу стало плохо. Он пожаловался на руку. Он сказал,что рука отнимается, но не сказал на какую. Он попросил таблеток обезболивающих. Его другпошел за таблетками. Принес таблетки, он выпил. Ушел в гримерку, говорил, чтоего тошнит. Уходил в туалет, стошнило, видимо. В гримерке он уже потерялсознание. Наши ребята своими силами пытались его откачать. Делали массажсердца, делали искусственное дыхание, предварительно вызвав скорую. Пока ехаласкорая он не приходил в сознание. Скорая сделала укол адреналина. Кирилл непришел в сознание", – поделился Перевощиков.Присутствующие в студии эксперты отметили, что боль в левойруке может говорит об инфаркте миокарда. Если бы артист или его окружениеприняли бы во внимание этот симптом и вызвали скорую еще до потери сознания, то Децламогли бы спасти.Также о случившемся рассказал повар, который пожелалостаться инкогнито. Мужчина работал в ту ночь на кухне заведения, гдескончалась знаменитость.По словам сотрудника клуба, Толмацкий выступал очень хорошо.Публика осталась им довольна. Во время выступления никто не заметил, что что-тоидет не так. Однако уже после концерта вокруг гримерки Децла началась суета."Ушел в гримерку. Вижу, что друг Децла подходит к бару ипросит обезболивающие. Слышу, что Децлу плохо. Мне стало любопытно. Я пошел заним. Я тихо пробрался, смотрю – ему плохо, загибается, но еще живой. Подошеладминистратор, объяснил, что не может дать никакие таблетки, потому что этозаведение… Предложил дать воды – тот отказался. Минут через 30-40, вижу, опятьидет к бару этот самый друг. Говорит: "Вызывайте скорую срочно!" – вспоминаетповар.Неназванный свидетель подтвердил слова Михаила Перевощиковао том, что артисту оказывали помощь до приезда медиков. "Приехала скорая. Минут30-40 они пытались его откачать, не получилось. Когда он стоял за пультом онвыпил максимум грамм 50-100 чего-то: или виски или коньяка, ну что-то такоекрепленое", – отметил сотрудник клуба.Дана Борисова, которая была на программе в качествеприглашенного гостя, предположила, что смерть могла наступить из-за передозировкиили злоупотребления запрещенных препаратов. "Я сегодня открыла с утра телефон,и первая была инфа, что в гримерке был сладкий запах и все курили самокрутки. Ион не скрывал растаманства и всю эту тему пропагандировал. Давайте будем честны,он курил траву", – заметила Борисова.В ответ Перевозчиков отметил, что не видел у Децла признаковнаркотического опьянения. Также в гримерке не было следов запрещенных веществ:"не знаю, что было за клубом, но в клубе этого не было ничего. Кирилл вел себяадекватно, ничего замечено не было".DJ Грув также отметил, что много лет знает Толмацкого и может с уверенностью сказать, что тот не употреблял наркотики. "Я общался с нимстолько лет и даже близко этой истории не было. Сколько концертов, сколько онрядом со мной выступал, ко мне приезжал. Этого не было", – твердил музыкант.